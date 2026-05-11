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池袋遭廢棄行李箱圍攻！觀光客「合法無門」 業者出招盼化解亂象

聯合新聞網／ 綜合報導
東京鬧區池袋街頭可見許多棄置行李箱，引發當地民怨。圖為池袋車站。 美聯社
東京鬧區池袋街頭可見許多棄置行李箱，引發當地民怨。圖為池袋車站。 美聯社

根據日媒「朝日新聞台」報導，東京知名商圈「池袋」，近來在住宅區垃圾場、路邊甚至販賣機後方，隨處可見棄置的無主行李箱，更有監視器拍下僅花5秒就將舊箱丟在路邊閃人的畫面。

當地居民無奈表示，亂丟的多半是外國遊客。池袋因位於都會區，住宿便宜且量販店林立，成為添購新行李箱的熱點。據調查，前往東京觀光的人，每4人之中就有1人會去池袋，每年吸引多達200萬名外籍旅客。遊客購買新行李箱後，為圖方便就隨地棄置舊箱，也導致其他人跟著亂丟。

這場亂象背後其實暗藏法規漏洞。依當地規定，丟棄行李箱須預約「大型垃圾」並付費，但這套制度並未開放給國外短期遊客使用，導致遊客「想合法丟也無門」。這些違規的行李箱若在街頭一周後沒有回收，就會被當成是非法丟棄大型垃圾，最後也只能由區公所動用稅金清理，引發當地強烈民怨。

為解決這個燙手山芋，當地業者開始祭出自救方案。像連鎖家電「Bic Camera」池袋總店就推出回收辦法，旅行用品部主任保科博行表示：「日本製的行李箱非常受歡迎。只要顧客購買5500日圓（約新台幣1100元）以上的新行李箱，店家就可以免費幫忙回收一個舊箱子。」業者期盼透過「舊換新」服務，從源頭減少讓當地人頭痛不已的街頭災難。

行李箱 東京 觀光客

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