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救人變害命？豐田意外側翻 路人誤將車輛推落溝渠 司機當場死亡

香港01／ 撰文：雷思麗
60歲老翁駕車意外側翻在水溝旁，路人施救誤將車輛推入溝渠。 示意圖／ingimage
60歲老翁駕車意外側翻在水溝旁，路人施救誤將車輛推入溝渠。 示意圖／ingimage

馬來西亞發生罕見奪命交通意外。雪蘭莪州1名60多歲司機在駕七人車時撞向路邊房屋拐角的石頭後側翻。多名熱心路人上前營救，先打破車窗並合力將車推正，卻意外令全車連同被困的司機推落溝渠，車輛打翻浸入水中。直至救援人員到場，將車從溝渠內拉出時，車內司機已當場死亡，當地警方仍在調查其真正死因。

6旬老翁駕車撞到石頭翻側溝渠邊

據《KOSMO》報導，綜合警方資料及網傳影片，事發於4月26日晚上8時30分，60多歲的男司機駕駛豐田七人車駛經巴生班達馬蘭（Pandamaran）的武吉克拉央路（Jalan Bukit Kerayong）時車輛突然失控。警方表示，初步調查發現，汽車行駛失控撞向路邊1間住宅角落的石塊，令車輛翻側停在溝渠邊上。

路人救人心切 誤推車落溝渠

網上流傳片段所見，翻側七人車打側著地，車底緊靠低矮的石質路肩，1名黑衣男子手持硬物砸向擋風玻璃，隨後5、6個人合力想將翻側車輛推正，不料車輛復位後翻過低矮路肩，車頂朝下墜在溝渠裡浸水。

救援人員抵達並將車輛撈出溝渠時，被困的司機當場證實死亡。警方正援引危險駕駛導致死亡展開調查，並將案件列作猝死案處理。至於司機的具體死因，則有待法醫驗屍。

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文章授權轉載自《香港01》

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