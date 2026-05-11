聽新聞
0:00 / 0:00
救人變害命？豐田意外側翻 路人誤將車輛推落溝渠 司機當場死亡
馬來西亞發生罕見奪命交通意外。雪蘭莪州1名60多歲司機在駕七人車時撞向路邊房屋拐角的石頭後側翻。多名熱心路人上前營救，先打破車窗並合力將車推正，卻意外令全車連同被困的司機推落溝渠，車輛打翻浸入水中。直至救援人員到場，將車從溝渠內拉出時，車內司機已當場死亡，當地警方仍在調查其真正死因。
6旬老翁駕車撞到石頭翻側溝渠邊
據《KOSMO》報導，綜合警方資料及網傳影片，事發於4月26日晚上8時30分，60多歲的男司機駕駛豐田七人車駛經巴生班達馬蘭（Pandamaran）的武吉克拉央路（Jalan Bukit Kerayong）時車輛突然失控。警方表示，初步調查發現，汽車行駛失控撞向路邊1間住宅角落的石塊，令車輛翻側停在溝渠邊上。
路人救人心切 誤推車落溝渠
網上流傳片段所見，翻側七人車打側著地，車底緊靠低矮的石質路肩，1名黑衣男子手持硬物砸向擋風玻璃，隨後5、6個人合力想將翻側車輛推正，不料車輛復位後翻過低矮路肩，車頂朝下墜在溝渠裡浸水。
救援人員抵達並將車輛撈出溝渠時，被困的司機當場證實死亡。警方正援引危險駕駛導致死亡展開調查，並將案件列作猝死案處理。至於司機的具體死因，則有待法醫驗屍。
延伸閱讀：
奪命車禍！父親倒車2歲女兒突衝出 她捱撞頭重創搶救11小時不治
情人節奪命車禍！私家車相撞起火男女成焦屍 保時捷司機離奇失蹤
文章授權轉載自《香港01》
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。