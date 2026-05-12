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日本吃不到道地異國菜了？簽證門檻大飆升 外籍老闆缺錢缺人爆歇業潮

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日本吃不到道地異國菜了？簽證門檻大飆升 外籍老闆缺錢缺人爆歇業潮

聯合新聞網／ 綜合報導
日本緊縮經營簽證和在留資格的審查，許多異國餐廳的經營者首當其衝。 示意圖／ingimage
日本緊縮經營簽證和在留資格的審查，許多異國餐廳的經營者首當其衝。 示意圖／ingimage

日本近期爆發多起異國餐廳的「倒閉潮」，許多外籍老闆經營的餐飲店無奈歇業。根據日媒「朝日電視台」報導，這波倒閉潮來自政府為防堵外國人設立空殼公司濫用健保資源，而大幅提高「經營管理簽證」的門檻。

過去外國人想取得經營簽證，只需具備500萬日圓（約台幣100萬元）資本額「或」聘用2名日籍與有永居資格的員工。但自去年10月起，條件嚴格限縮為「必須同時」具備3000萬日圓（約新台幣600萬元）資本額「且」聘用至少1名員工。

首當其衝的是外食餐飲業。像東京練馬區受眾多女性歡迎的廣東粥店，和栃木縣某間斯里蘭卡料理店，因為籌措不到高達6倍的資金，或即使有資金也找不到符合在留資格的人手，只好停止營業。東京都人氣印度咖哩店的老闆也頭痛表示，「沒想到規定會變那麼嚴」。日本為填補勞動力缺口推出的「特定技能1號」簽證，因餐飲業5萬人名額已滿，法務省上個月已宣布全面暫停受理該產業的新申請。

不過，這場缺工與簽證危機正在蔓延。專家依據數據試算，同樣高度依賴外國勞動力的營造業與長照產業，預估也將在2028年雙雙達到簽證名額上限。智庫學者警告，面對少子高齡化，現階段仍極度仰賴外國人才，政府與企業必須從根本改善外勞的薪資結構，建立「能力越強、薪水越高」的制度，並從教育著手降低文化差距，才能在全球搶工大戰中成功留住人才。

餐飲業 日本 移工 外籍人士 簽證

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