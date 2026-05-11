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日本今年搖晃次數倍增 專家指危險訊號：南海海槽地震機率攀升

聯合新聞網／ 綜合報導
日本地震專家警告，近期地震頻仍，大型地震機率提高，民眾應提高警覺。 示意圖／Ingimage
日本地震專家警告，近期地震頻仍，大型地震機率提高，民眾應提高警覺。 示意圖／Ingimage

根據日媒「News Post Seven」報導，近期頻繁發生地震，已引起學界對「大地震前兆」的高度警戒。日本氣象廳數據顯示，今年1月至5月6日，全日本已發生21起4級以上的地震，次數是去年同期的兩倍。

東京大學名譽教授、海洋地震學專家笠原順三指出，這種全國性的頻繁搖晃是「危險訊號」。他特別點出4月下旬在三陸海域及北海道發生的兩起規模破7與6的強震，顯示太平洋板塊運動正加劇。「根據歷史紀錄，這片海域在強震後的一年內，極可能再發生規模8的大地震，屆時可能引發10公尺高的海嘯，沿岸地區必須加強戒備。」

首都圈同樣潛藏危機。東海大學客座教授、日本地震預知學會會長長尾年恭表示，千葉縣房總半島外海的地震有約37至38年的「不祥週期」。距離上一次（1987年）已過39年，且過去三次的地震規模逐漸加強，他警告：「若下次發生規模7的地震，極可能刺激板塊，進而誘發首都直下型地震，對老舊的首都圈基礎建設造成毀滅性衝擊。」

此外，專家們也擔憂這與預測30年內發生機率高達60-90%的「南海海槽大地震」有關。笠原教授提到，近期島根與長野的地震都跟板塊異常運動有關。長尾教授也認為5月初奈良的地震是板塊隱沒造成的岩盤破裂，這些都是南海海槽地震的危險訊號。

笠原教授進一步補充，近年的研究打破了「餘震規模較小」的迷思，證實大地震往往會引發大範圍的連鎖反應。未來若發生南海海槽地震，可能不再像過去那樣分階段發生，而是一次性引發涵蓋廣大範圍的強震，民眾應提高警覺。

強震 地震 日本 北海道 東京

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