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台灣網站「2倍價轉賣御守」 日本神社震怒：對神明的嚴重褻瀆

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣網站高價轉賣日本神社御守，該神社發文嚴重警告此行為。示意圖，非文中當事神社。 示意圖／Ingimage
台灣網站高價轉賣日本神社御守，該神社發文嚴重警告此行為。示意圖，非文中當事神社。 示意圖／Ingimage

台灣人日本觀光時，看到神社的御守（護身符）總會忍不住購買。但近日位於福岡縣柳川市、有超過830年歷史的「田脇日吉神社」，在官方IG以日文、繁中雙語發文，強烈譴責台灣代購網站高價轉賣其御守，更重話警告這些商品因沾染牟利的穢氣，已「失去神明庇佑」。

引發爭議的是該神社人氣商品「水晶御守手鍊」，因獨特的設計受到歡迎。原價約新台幣800元，卻在台灣購物網站「日本好物調查局」以近1600元翻倍轉賣。神社對此既震驚又憤怒，強調御守是承載神恩的神聖物品，絕對不是一般飾品，當作雜貨促銷，還高價轉售，是對神明的嚴重褻瀆。

神社官方呼籲民眾切勿購買轉賣品，直言這些為私利轉售的御守已沾染污穢，可能已被邪靈污染。並呼籲勿擅自使用該神社官網、社群網站的照片，侵犯版權。為杜絕亂象，神社宣布將部分御守改為「每人限購一個」，若情況未改善，未來會考慮拒絕寄送至郵政信箱，甚至不排除全面停止郵寄服務。

神社也補充，官方本就設有線上通路，可直接將御守寄至台灣等海外地區，呼籲信眾循正規管道購買。貼文曝光後，許多台灣網友湧入留言致歉，痛批代購業者不尊重宗教，遭點名的網站目前已將相關商品下架，尚未對外正式回應。

神社 神明 日本 台灣人

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