快訊

搶師大戰／脫北潮難擋 雙北教甄加碼只能短期止血？

川習經貿交鋒各取所需 晶片、稀土留一手保留博弈底牌

漢他病毒郵輪「零號病人」是他 疑赴阿根廷垃圾山賞鳥染病

聽新聞
0:00 / 0:00

漢他病毒郵輪「零號病人」是他！疑赴阿根廷垃圾山賞鳥染病

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
爆發漢他病毒疫情的荷蘭籍郵輪「洪迪亞斯號」10日在西班牙田尼利夫島展開下船作業。法新社
爆發漢他病毒疫情的荷蘭籍郵輪「洪迪亞斯號」10日在西班牙田尼利夫島展開下船作業。法新社

爆發漢他病毒疫情荷蘭籍郵輪「洪迪亞斯號」（MV Hondius），疫情源頭如今疑似浮現。紐約郵報報導，這起郵輪疫情的「零號病人」（patient zero）已確認為70歲荷蘭鳥類學家席爾佩羅德（Leo Schilperoord）。他與妻子3月底在阿根廷烏斯懷亞（Ushuaia）一處垃圾掩埋場賞鳥，疑似吸入帶有漢他病毒的鼠類排泄物氣溶膠微粒，感染唯一可人傳人的安地斯病毒株後病逝。

「零號病人」通常指一場疫情中最早被記錄或鎖定的病例，但不一定代表這個人就是最早感染者。

席爾佩羅德與69歲妻子蜜莉安（Mirjam Schilperoord）來自荷蘭豪勒韋克（Haulerwijk），兩人當時正在南美洲進行為期5個月的旅行。

這對夫妻去年11月27日抵達阿根廷展開為期5個月的南美洲之旅，行經智利、烏拉圭，並在今年3月27日返回阿根廷後，前往距離烏斯懷亞市約4英里的垃圾掩埋場。

當地居民對這處垃圾堆積如山的地點避之唯恐不及，但這裡因可見罕見鳥類白喉巨隼（white-throated caracara），成為世界各地賞鳥人士的朝聖地。攝影師兼當地導遊布雷蒂（Gastón Bretti）告訴義大利通訊社旗下西語新聞服務（Ansa Latina），當地其實就是一座垃圾山，堆放的廢棄物早已超出當局原本規畫的容量。

阿根廷當局懷疑，兩人是在此吸入長尾侏儒稻鼠糞便中的病毒微粒而染病。

席爾佩羅德夫婦4月1日與其他112人從烏斯懷亞登上「洪迪亞斯號」，船上不少乘客同樣是賞鳥人士或科學家。

席爾佩羅德4月6日出現發燒、頭痛、胃痛與腹瀉等症狀，5天後在船上死亡。蜜莉安4月24日在大西洋聖赫勒拿島預定停靠期間下船，原本準備經南非約翰尼斯堡轉機返荷，卻因病情惡化被機組人員請下飛機，隨後在機場倒下，隔天病逝。

洪迪亞斯號約150人，累計6例確診、另2例疑似病例，這8人中有3人過世，包括席爾佩羅德夫婦及一名德國籍女子。

賞鳥 疫情 荷蘭

延伸閱讀

洪迪亞斯號漢他病毒事件：驗出人傳人安地斯病毒株，WHO疫調追蹤來源是否為阿根廷

郵輪爆漢他疫情 圖解大西洋3死厄運之旅

驚爆漢他病毒

受困海上 郵輪爆漢他疫情 8病例3死

相關新聞

漢他病毒郵輪「零號病人」是他！疑赴阿根廷垃圾山賞鳥染病

爆發漢他病毒疫情的荷蘭籍郵輪「洪迪亞斯號」（MV Hondius），疫情源頭如今疑似浮現。紐約郵報報導，這起郵輪疫情的「零號病人」（patient zero）已確認為70歲荷蘭鳥類學家席爾佩羅德（Leo Schilperoord）。他與妻子3月底在阿根廷烏斯懷亞（Ushuaia）一處垃圾掩埋場賞鳥，疑似吸入帶有漢他病毒的鼠類排泄物氣溶膠微粒，感染唯一可人傳人的安地斯病毒株後病逝。

台灣編舞家王宇光「人之島」印尼首演 在地媒材引發觀眾共鳴

台灣編舞家王宇光與印尼舞者達南（Danang Pamungkas）合作舞作「人之島」，今天於印尼雅加達上演第2天，舞台上...

恐怖！婚禮攝影師拍新娘出門退到馬路中心 遭轎車高速撞飛慘死

印度哈里亞納邦發生婚攝意外，20多歲攝影師馬爾基特為新娘拍攝時退至馬路中央，遭一輛白色轎車高速撞擊，重傷不治。警方已拘捕肇事司機，案件仍在調查中。

哈利與梅根驚傳「分居」 消息人士爆：王室婚姻名存實亡

哈利王子與其妻子梅根的婚姻關係，近年來一直是不少人關注的話題，不過近日有消息人士指出兩人以「分居」，這對曾令人稱羨的伴侶現在實際上只是「名義上的夫妻」，梅根過著她的奢華生活，而哈利王子則待在家裡，扮演兩個年幼孩子的奶爸。

31歲中國男子芭達雅藏大批軍火 泰：國安疑慮徹查

泰國查獲31歲中國籍男子在芭達雅附近梭桃邑（Sattahip）持有大批軍用級武器、彈藥、手榴彈、地雷、炸彈背心和高威力炸藥。由於事涉國安風險，皇家警察總長下令深入究辦。

8名中國遊客在清邁非法拍短劇 被泰警突檢逮捕

8名中國人8日在泰國清邁一處住宅內拍攝短劇時，遭泰國警察突檢逮捕，理由是未經許可在泰國工作、拍電影。這八名以遊客身分入境私拍的中國人，將被提起訴訟並面臨最高100萬泰銖(約21萬人民幣、3.1萬美元)的罰款。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。