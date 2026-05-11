漢他病毒郵輪「零號病人」是他！疑赴阿根廷垃圾山賞鳥染病

爆發漢他病毒疫情的荷蘭籍郵輪「洪迪亞斯號」（MV Hondius），疫情源頭如今疑似浮現。紐約郵報報導，這起郵輪疫情的「零號病人」（patient zero）已確認為70歲荷蘭鳥類學家席爾佩羅德（Leo Schilperoord）。他與妻子3月底在阿根廷烏斯懷亞（Ushuaia）一處垃圾掩埋場賞鳥，疑似吸入帶有漢他病毒的鼠類排泄物氣溶膠微粒，感染唯一可人傳人的安地斯病毒株後病逝。

「零號病人」通常指一場疫情中最早被記錄或鎖定的病例，但不一定代表這個人就是最早感染者。

席爾佩羅德與69歲妻子蜜莉安（Mirjam Schilperoord）來自荷蘭豪勒韋克（Haulerwijk），兩人當時正在南美洲進行為期5個月的旅行。

這對夫妻去年11月27日抵達阿根廷展開為期5個月的南美洲之旅，行經智利、烏拉圭，並在今年3月27日返回阿根廷後，前往距離烏斯懷亞市約4英里的垃圾掩埋場。

當地居民對這處垃圾堆積如山的地點避之唯恐不及，但這裡因可見罕見鳥類白喉巨隼（white-throated caracara），成為世界各地賞鳥人士的朝聖地。攝影師兼當地導遊布雷蒂（Gastón Bretti）告訴義大利通訊社旗下西語新聞服務（Ansa Latina），當地其實就是一座垃圾山，堆放的廢棄物早已超出當局原本規畫的容量。

阿根廷當局懷疑，兩人是在此吸入長尾侏儒稻鼠糞便中的病毒微粒而染病。

席爾佩羅德夫婦4月1日與其他112人從烏斯懷亞登上「洪迪亞斯號」，船上不少乘客同樣是賞鳥人士或科學家。

席爾佩羅德4月6日出現發燒、頭痛、胃痛與腹瀉等症狀，5天後在船上死亡。蜜莉安4月24日在大西洋聖赫勒拿島預定停靠期間下船，原本準備經南非約翰尼斯堡轉機返荷，卻因病情惡化被機組人員請下飛機，隨後在機場倒下，隔天病逝。

洪迪亞斯號約150人，累計6例確診、另2例疑似病例，這8人中有3人過世，包括席爾佩羅德夫婦及一名德國籍女子。