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德國挹注1.1億元 支持開發核融合雷射數位孿生系統

中央社／ 柏林10日專電

德國政府挹注逾億元研究經費，支持德國重離子研究中心，開發核融合「數位孿生」模擬平台，透過AI技術，加速核融合商業化發展。

德國聯邦研究、科技與太空部（BMFTR）近日宣布，將投入300萬歐元（約新台幣1.1億元），支持亥姆霍茲重離子研究中心（GSI）的核融合研究計畫LASE-FUSE。

根據GSI發布的新聞稿，LASE-FUSE將開發核融合雷射系統的數位孿生（digital twin）模擬平台。該平台將運用AI技術，在電腦中建立虛擬模型，可提前模擬設備運作，並找出實際運行後可能出現的潛在問題。

研究團隊盼透過這項技術，模擬核融合雷射系統從雷射產生、光束放大、聚焦到與燃料交互作用的完整過程，讓研究人員能在真正建造昂貴核融合設施前，先於虛擬環境中測試與優化，降低開發風險並縮短研發時間。

亥姆霍茲重離子研究中心說明，雷射驅動核融合也稱為「慣性侷限核融合」（Inertial ConfinementFusion），是利用極短且高能量的雷射脈衝，壓縮一顆只有毫米大小的燃料膠囊，使其達到啟動核融合反應的條件。不過，要產生這種高功率雷射，目前仍面臨極高技術門檻。

對此，計畫主持人、物理學家佐布斯（YannikZobus）表示，計畫目標是透過數位孿生模擬平台，推導出更可靠的設計方案，為未來核融合電廠提供開發依據。

亥姆霍茲重離子研究中心科學主任尼爾森（ThomasNilsson）指出，核融合研究是德國未來能源戰略的重要方向，也已成為當前德國國家發展核心戰略之一。

去年10月，德國聯邦政府發布「核融合行動計畫」，規劃至2029年前投入逾20億歐元，推動核融合從科學研究走向商業化應用，目標成為全球首個核融合發電國。

根據新聞稿，LASE-FUSE計畫也將與MarvelFusion、Focused Energy等德國核融合新創公司合作，強化核融合產業生態系，培養核融合科研與產業人才。

亥姆霍茲重離子研究中心位於德國達姆斯塔（Darmstadt），是德國重要的大型粒子與高能物理研究機構，長期從事重離子加速器、高功率雷射、電漿物理與核融合相關研究，也是歐洲大型科學研究計畫FAIR核心機構。

德國

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