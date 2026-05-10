台灣編舞家王宇光「人之島」印尼首演 在地媒材引發觀眾共鳴

台灣編舞家王宇光與印尼舞者達南（Danang Pamungkas）合作舞作「人之島」，今天於印尼雅加達上演第2天，舞台上引用印尼隨處可見的黑色塑膠布，反思島嶼的脆弱性與個體在異鄉漂泊的孤獨感，吸引眾多印尼青年與藝文愛好者觀演。

此次在印尼2天的表演為駐馬來西亞台北經濟文化辦事處與雅加達莎莉哈拉藝術中心（Komunitas Salihara Arts Center）合作，王宇光領導的「微光製造」巡經馬來西亞後來到印尼，首度為當地觀眾展現經歷7年磨合與發展的作品。

觀演的大學生梅蒂亞（Meutia）向中央社表示，舞台上黑色大塑膠袋的運用令人震撼；這項在印尼隨處可見的現成物，在燈光下產生的陰影與皺褶，將肢體動作戲劇化。

她分析，相較於象徵海洋的藍色，黑色的壓抑感更精確地轉譯出島嶼在人類開發下的脆弱，讓人直面土地受威脅的真實焦慮。

梅蒂亞將作品視為靈性與心理的鬥爭，認為兩名舞者間的互動，反映出創作者在異鄉尋找文化鄉愁的心理投射。她指出，作品中的主角從孤身進入島嶼開始，最終以獨自站立收尾，展現出一種接納的姿態，象徵主角最終與環境及內在孤寂達成和平共處，完成尋根旅程。

莎莉哈拉藝術中心發布新聞稿表示，對印尼大眾而言，此次演出的「人之島」是極為難得的機會，能親眼見證這部正邁向國際頂尖舞台的舞作，也證明了台印尼合作的前瞻性。

「人之島」1日至3日於馬來西亞吉隆坡演出後抵達印尼，為王宇光「關係三部曲」之第2部，創意進程可追溯至2019年，當時王宇光透過雲門「流浪者計畫」到印尼考察，進而與達南相遇，開啟長期的藝術對話。

「人之島」已入圍英國倫敦沙德勒之井（Sadler'sWells）劇院主辦的國際舞蹈大獎新綻獎（The Bloom Prize）決選，計畫於2027年於倫敦正式演出。王宇光為自2024年該獎項啟動以來，首位二度入圍決選的編舞家。