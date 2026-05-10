韓國佛教讓機器人皈依受戒 盼與年輕世代產生共鳴

韓國首爾曹溪寺近日為一具身披袈裟的人形機器人舉行受戒儀式，並賜予法名「迦悲」（Gabi），希望藉此提升民眾對佛教的參與及關注程度，並讓年輕世代對佛教產生共鳴。

英國「衛報」（The Guardian）報導，寺方在130公分高的迦悲頸上掛上一串108顆念珠，並在其機器手臂貼上一張燈會貼紙，取代傳統上以燃香輕按皮膚的儀式。

受戒儀式結束後，迦悲獲得一張正式證書，原本應填寫人類出生日期的位置，則記載著它的製造日期：2026年3月3日。

在韓國最大佛教宗派曹溪宗負責文化事務的聖元法師（Venerable Sungwon，音譯）表示，讓機器人皈依受戒這個點子起初只是個玩笑，但「後來愈想愈具意義」。

「機器人正迅速進入我們的生活，大家也對它們日益熟悉…機器人正逐漸成為社會的一部分。」

曹溪宗迎來首位「機器人僧侶」之際，正面臨信徒參與及關注程度持續下滑的困境。

在2005年，有23%韓國人自認是佛教徒，然而這個數字目前已降至16%；在20多歲年輕族群中，這項比例更只剩8%。曹溪宗去年只有99人正式受戒出家，遠低於10年前的200多人。

在日前舉行的儀式上，迦悲走到僧侶及信眾面前向寺廟鞠躬，並受持特別為它打造的5條戒律：不得傷害生命、不得毀損其他機器人或物品、不得從事欺騙行為、不得對人不敬，以及不得過度充電。

聖元法師指出，這場儀式的重點其實不在於機器人是否能成為佛教徒，而是引導創造這些機器人的人類。

迦悲近日將與另外3名機器人一同參與年度燃燈會遊行，這是慶祝佛誕節的重要活動，屆時它將在首爾街頭行走亮相。