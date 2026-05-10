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恐怖！婚禮攝影師拍新娘出門退到馬路中心 遭轎車高速撞飛慘死
印度發生恐怖婚攝奪命車禍，哈里亞納邦1名20多歲的婚禮攝影師為新娘拍攝出嫁儀式時，不停退後取得更佳拍攝角度，結果走到馬路中被1輛高速駛至的白色轎車撞至半空，終傷重不治，驚悚片段在網上瘋傳。警方發現，肇事司機疑在全未減速的情況下撞向事主，已將其拘捕並扣押涉事車輛作進一步調查。
婚攝馬路中央拍攝婚車 遭轎車高速撞至半空
綜合外媒報導，4月22日上午，哈里亞納邦錫爾薩（Sirsa）婚禮攝影師馬爾基特（Malkit）在拍攝當地傳統的送別新娘儀式「Bidaai」。他工作時高舉着攝影機步步倒退至馬路中央，拍攝向前緩駛的婚車，直至婚車離開。
現場的閉路電視拍到，當婚車尚未駛遠，有賓客發現1輛白色轎車正朝馬爾基特的左手邊飛速駛來，抬手提醒不及。馬爾基特被白色車瞬間撞飛至半空中，現場一片驚聲尖叫。據悉，馬爾基特重重摔在25米外的路邊，全身多處骨折，送院搶救不治身亡。
肇事司機疑不減速衝撞事主
調查結果顯示，肇事司機疑似在未減速的情況下撞向事主，目前警方已將肇事司機拘捕並扣押肇事車輛，案件仍在調查中。
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文章授權轉載自《香港01》
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