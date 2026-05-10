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南韓下重本推生育 微嬰兒潮能否持續意見不一

中央社／ 首爾10日綜合外電報導

南韓是全球出生率最低國家之一，政府近年來斥資鼓勵國民多生小孩，希望緩解人口萎縮所帶來的衝擊。

法新社報導，經歷多年持續低迷的統計數字，南韓新生兒人數終於小幅回升，不過各方專家對這波微嬰兒潮的背後原因，看法不一。

現年32歲的自由接案音樂產業工作者金秀珍（KimSu-jin，音譯），儘管對婚後4年財務狀況有所顧慮，仍於去年1月迎來女兒出生。

她告訴法新社，她放下對住屋、就學和工作的種種憂慮，「因為我們相信，（有個孩子）會帶給我們幸福」。

南韓出生率在2023年跌至歷史新低，此後開始回升，每月出生人數與前一年同期相比，持續成長。

根據統計部門數據，2月近2萬3000名嬰兒誕生，是這個月份7年來之最。

年增13.6%的幅度是自1981年有紀錄以來，2月份增幅最大的一次。

首爾大學經濟學教授洪錫哲（Hong Sok-chul，音譯）表示，相關措施「頗具成效」。

洪錫哲說：「政府並非試圖強迫結婚或生育…而是著重降低直接和間接成本，使這些選擇更為合理。」

現年33歲的金宇珍（Kim Woo-jin，音譯）表示，她從政府領取的抵用券，「在減輕懷孕、生產及育兒的經濟負擔上發揮重要作用」。

金宇珍提到，女兒去年出生時，她收到一筆200萬韓元（約新台幣4萬4000元）補助，還有1張100萬韓元（約新台幣2萬2000元）的生產費用抵用券，另有交通與產後護理補助。

這名上班族表示：「我相信（國家補助）大幅改善…在出生率的近期反彈中發揮作用。」

南韓也在嬰兒出生後的第1年，每月支付家長100萬韓元（約新台幣2萬2000元）育兒補助，其他政策還包括為年輕家庭購屋提供低利貸款、擴大親職假，以及補貼生育治療費用。

部分企業也為有子女的員工發放高額獎金，然而對於某些夫婦來說，這些獎勵措施收效甚微。

自由接案者金秀珍表示，政府的支援「實際上…提供的實質協助有限」。

她告訴法新社，「問題不僅僅在於幾百萬韓元」，並舉出天價補習費、校園霸凌盛行，以及人工智慧帶來的失業威脅等更廣泛的社會問題。

同為首爾大學的人口學家李相林（Lee Sang-lim，音譯）表示，「很難」就此斷言最新政策導致出生率回升。他指出，幾項措施直到2024年初才開始推行，距離成長明顯出現，不足9個月。

他表示，逾10年來旨在提升生育率的政策，或許在改善生育和育兒環境方面發揮作用。

南韓每名女性平均生育子女數，去年從0.75回升至0.8，但仍遠低於維持人口所需的2.1門檻。

對於這波微嬰兒潮，各方理論紛陳，並牽涉其能否持久的問題。

資料及統計部官員朴賢榮（Park Hyun-jung，音譯）2月表示，出生人數回升，部分反映1990年代初期出生，人口較多世代所帶來的「回聲效應」，這批人目前正處於育齡高峰期。

年輕世代對婚外生育的傳統偏見似乎也有所減少，根據官方數據，婚外出生嬰兒數在2002年至2024年間幾乎翻倍。

儘管如此，2024年婚外出生的嬰兒僅占總數5.8%。

李相林表示，近期這波回升主要是由疫情期間延後的婚育行為驅動，但他補充，1990年代出生的世代似乎「更以家庭為重」。

他表示，「很難將此定義為人口轉折點」。他並警告，一旦這個世代超過育齡高峰期，出生人數可能再度「快速」下滑。

洪錫哲表示，「持續積極的政策支援將有其必要」，「目前的回升雖然正面，但對於長期人口更替而言仍屬不足」。

南韓 女兒

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