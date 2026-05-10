印尼杜科諾火山續噴發 搜救失聯登山客受阻

印尼官員表示，杜科諾火山（Mount Dukono）8日爆發後，目前仍在搜救兩名失聯的新加坡籍登山客，由於火山還在噴發，加上天候惡劣，今天的搜救行動仍然受阻，擔心兩人恐已罹難。

路透社報導，當地救援機構主管伊萬（Iwan Ramdani）指出，今天一早出動約150名人員及兩架熱能無人機，聚焦於火山口邊緣100至150公尺範圍內進行搜救。

伊萬接受路透社訪問時說：「火山仍持續噴發，地區也在下雨，我們僅能利用噴發間歇時間進行搜救。」

位於北摩鹿加省（North Maluku）的杜科諾火山，濱臨太平洋，8日開始爆發，火山灰衝上10公里高空，後來持續較小規模的噴發。

伊萬表示，火山口周遭覆蓋著火山灰，搜尋範圍從失聯者最後已知位置向外延伸約1.25公里。

警察局長帕薩里布（Erlichson Pasaribu）表示，搜救人員已發現疑似兩名新加坡人的背包。倖存者告訴警方說，這兩人已經身亡。

當局昨天已確認，一名失蹤的印尼籍登山客已罹難。

此事件中共有17人獲救，包括7名新加坡人及10名印尼人。

新加坡外交部聲明表示，他們的公民將於今天返國。

印尼火山與地質災害減災中心（CVGHM）指出，截至今天上午已監測到至少3次噴發，火山灰最高衝上1.3公里處。

火山與地質災害減災中心目前仍對杜科諾火山維持級別第三高警戒，並禁止任何人在火山口4公里範圍內活動。