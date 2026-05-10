漢他病毒襲郵輪 譚德塞親赴西班牙督導撤離行動

郵輪營運商泛海探險公司今天表示，洪迪亞斯號（MV Hondius）郵輪上所有乘客及部分船員，將從格林威治時間10日約7時（台灣時間下午3時）開始下船。

法新社報導，泛海探險公司（Oceanwide Expeditions）在聲明中表示，洪迪亞斯號預計於格林威治時間4時30分（台灣時間中午12時30分）抵達田尼利夫島（Tenerife）的格拉納迪亞（Granadilla）。一旦完成下船手續，船上人員「將立即被轉送至各自安排的航班」。

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）親自協助協調整艘船的人員撤離行動。

船上已有3名乘客死亡，分別為一對荷蘭夫妻及一名德國女子，另有其他人感染這種罕見疾病。這種疾病通常由囓齒類動物傳染給人類。

目前已確診病例中驗出安地斯病毒株（Andesvirus），這是唯一已知可人傳人的漢他病毒株，這進一步加劇國際社會的擔憂。

世衛流行病與大流行病防範與預防部門主任范科霍芙（Maria Van Kerkhove）今天表示：「我們將船上所有人都列為所謂的高風險接觸者。」

她說，但對一般大眾以及加納利群島（Canary Islands）居民而言，感染風險仍然很低。

今天抵達西班牙的譚德塞也給出同樣的保證，並對田尼利夫島居民展現的「團結情誼」表達感謝。