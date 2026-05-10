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漢他病毒襲郵輪 WHO：全船列高風險接觸者監控42天

中央社／ 日內瓦/馬德里9日綜合外電報導

世界衛生組織今天表示，爆發致命漢他病毒（hantavirus）疫情的荷蘭籍郵輪「洪迪亞斯號」上所有人員，一律被視為「高風險接觸者」，必須接受42天的主動監測。

法新社報導，目前捲入疫情的洪迪亞斯號（MVHondius）上約有150人，正駛向西班牙加納利群島（Canary Islands）的田尼利夫島（Tenerife）外海。

郵輪上已有3名乘客不幸喪生，包括一對荷蘭籍夫婦與一名德國女子。目前共有8起確診與疑似病例。

世界衛生組織（WHO）流行病與大流行病管理主任范科霍芙（Maria Van Kerkhove）在一場社群媒體活動中表示：「我們將船上所有人員都列為所謂的高風險接觸者。」

她指出，目前「船上沒有人出現任何症狀」，但她也補充，「建議對所有下船的乘客與船員進行42天的主動追蹤與後續觀察」。

儘管如此，她強調，無論是對一般民眾，或對洪迪亞斯號預定明天停靠的田尼利夫島居民而言，風險仍然「很低」。

漢他病毒通常透過受感染囓齒動物傳播。目前唯一已知可在人與人之間傳播的漢他病毒為安地斯病毒株（Andes virus），且已在船上6名確診患者體內檢出，引發國際關注。

西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）今天表示，讓洪迪亞斯號在加納利群島靠岸撤離乘客，並為該船提供安全港口，是西班牙的「責任」。

桑傑士在馬德里（Madrid）與世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）會面後，在社群平台X發文表示，允許這項行動「對我們的國民、歐洲及國際法來說，既是道義上的，也是法律上的責任」。

WHO 疫情 西班牙

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