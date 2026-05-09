印尼嚴打非法網路賭博 逮321名外國人

印尼官員表示，警方今天在突襲破獲非法網路賭博行動中，逮捕321名外籍人士，其中包含228名越南人，57人來自中國。

路透社報導，警方在雅加達市中心的1棟辦公大樓逮捕321名犯嫌。印尼當局正嚴厲打擊在當地遭到禁止的網路賭博，以及跨國犯罪集團。

印尼警方刑事調查部門主任維拉（Wira SatyaTriputra）在記者會中表示，遭逮捕的犯嫌包括228名越南人、57名中國人、13名緬甸人、11名寮國人、5名泰國人及3名柬埔寨人，這些犯嫌已經運作網路賭博兩個月。

維拉指出，落網的321人中，有275人被控違反印尼刑法中有關賭博的規定，最高可判9年徒刑。維拉強調，這些外籍人士自知來印尼是為了經營網路賭博，而且主要鎖定境外客戶。

國際刑警組織（Interpol）印尼分部官員威迪亞特莫科（Untung Widyatmoko）在記者會上表示，目前的趨勢是，網路賭博據點從柬埔寨多個城市移至印尼。