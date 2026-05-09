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紐西蘭僑胞健走 挺台灣參與WHO貢獻全球健康安全

中央社／ 雪梨9日專電

紐西蘭基督城（Christchurch）僑界今天舉辦「人人享健康，台灣來幫忙」（Health for All, Taiwan Can Help）健走活動，呼籲世界衛生組織（WHO）正視台灣對全球公衛體系的貢獻，支持台灣參與WHO相關會議及以觀察員身分出席「世界衛生大會」（WHA）。

活動由駐紐西蘭代表歐江安及華興協會會長許凱舒領銜，結合紐西蘭各大僑團、台商及友台人士共襄盛舉，展現紐西蘭僑界的團結挺台力量。

今年活動安排象徵和平友善的紐西蘭駱羊一同健走，與手拿支持台灣參與WHO標語的僑胞同行；沿途吸引紐西蘭民眾駐足關注，不少民眾主動為台灣加油打氣。

歐江安致詞時表示，健康是基本人權，病毒不分國界，政治考量不應凌駕於人類健康之上。她強調，台灣擁有完整且高度數位化的疾病監測體系，並在傳染病防治、慢性病管理、數位健康及智慧醫療等領域累積豐富經驗；而且台灣不僅有意願，也有能力與國際社會共同強化全球健康安全網絡。

歐江安提到在COVID-19疫情期間，台灣即時提供口罩、防護衣、額溫槍等防疫物資，並分享防疫技術與經驗，展現台灣作為國際社會負責任成員的角色。

歐江安說，近年台灣持續推動「健康臺灣」政策，積極面對癌症、新興傳染病、抗藥性超級細菌、少子化及高齡化等全球共同挑戰。

歐江安提醒，排除台灣參與WHO相關機制，不僅不公平，更會使全球公共衛生防衛網絡產生缺口。

隨著第79屆WHA即將於5月18日至23日在瑞士日內瓦舉行，歐江安表示，台灣殷切期盼參加相關活動與機制，與各國攜手合作，共同打造更完整、更具韌性的全球健康體系。

歐江安認為，WHO作為全球最重要的公共衛生治理機構，應秉持專業、中立及「不遺漏任何人」（Leaving No One Behind），讓台灣參與WHO的技術會議、資訊分享平台及防疫合作機制。

歐江安強調，台灣是全球衛生社群值得信賴的好夥伴（Taiwan is a trusted partner of the global healthcommunity）；唯有讓台灣完整參與，全球健康安全網絡才能更加周全，世界也才能建構更健康、更安全、更具韌性的未來。

WHO 紐西蘭 歐江安

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