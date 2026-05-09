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世衛秘書長抵西班牙！追蹤漢他疫情郵輪乘客後續事宜

聯合報／ 編譯曾子榛／即時報導
世衛秘書長譚德塞7日於日內瓦針對郵輪漢他疫情發表談話。法新社
世衛秘書長譚德塞7日於日內瓦針對郵輪漢他疫情發表談話。法新社

路透報導，世界衛生組織秘書長譚德塞9日表示，他已抵達西班牙，將與政府官員共同監督爆發漢他疫情郵輪的下船作業。

譚德塞在社交平台X上發文表示：「我已抵達西班牙，將與政府高層官員一同前往田尼利夫（Tenerife）島，負責監督洪迪亞斯號乘客、船員及醫療專家的下船作業。」

目前洪迪亞斯號已有三名乘客不幸喪生，分別為一對荷蘭籍夫婦及一名德國籍女性。這種罕見疾病通常在齧齒類動物（如老鼠）之間傳播，但這次疫情多名確診患者驗出唯一能「人傳人」的漢他病毒株，即安地斯病毒株，引發國際社會高度關切。

譚德塞表示，他一直與該船船長和世衛專家保持直接聯繫，「現階段船上並未出現新的漢他病毒疑似患者」，他也表示，世衛會持續積極監測情勢發展、協調支援及後續步驟，並隨時向大眾更新資訊。

他說：「截至目前，該疫情對加那利群島居民及全球造成的風險仍然偏低。」

譚德塞將先與西班牙總理桑傑士會面，隨後由西班牙衛生部長與內政部長陪同前往田尼利夫指揮中心，確保各部門間能落實協調，進行衛生管控和監測應變方案。

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