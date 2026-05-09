聽新聞
0:00 / 0:00
杜科諾火山爆發 尋獲1印尼人遺體
印尼官員表示，哈馬赫拉島（Halmahera Island）杜科諾火山爆發後罹難的3人，其中一位印尼女性的遺體於今天下午尋獲。
北摩鹿加省（North Maluku）的杜科諾火山（MountDukono）於當地時間昨天上午爆發，噴出10公里高的火山灰。美聯社報導，罹難印尼女登山客遺體今天下午在主火山口邊緣約50公尺處被找到。搜救隊在火山活動劇烈情況下持續行動。
路透社報導，當地救援機構負責人伊汪（IwanRamdani）表示：「我們已經確認他們（兩名新加坡人）所在位置的座標，就在火山口邊緣附近。這是透過無人機監控，並且與目擊者說法一致。」
國家災害應變總署（BNPB）發言人穆哈里（AbdulMuhari）指出，兩人看起來距離主火山口邊緣約20至30公尺。
北哈馬赫拉縣（North Halmahera）警察局長厄里希森（Erlichson Pasaribu）昨天表示，倖存者向警方表示，上述3人不幸罹難。
惡劣地形及火山持續噴發阻礙當局的行動。昨天已成功撤離17人，包括7名新加坡人和10名印尼人。
杜科諾火山是印尼最活躍火山之一。當局自從2024年12月起就將火山口週圍4公里內劃設為管制區。厄里希森昨天表示，這些登山客無視社群媒體上的呼籲以及登山步道入口處的警告標誌，仍然擅闖禁區。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。