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杜科諾火山爆發 尋獲1印尼人遺體

中央社／ 雅加達9日綜合外電報導

印尼官員表示，哈馬赫拉島（Halmahera Island）杜科諾火山爆發後罹難的3人，其中一位印尼女性的遺體於今天下午尋獲。

北摩鹿加省（North Maluku）的杜科諾火山（MountDukono）於當地時間昨天上午爆發，噴出10公里高的火山灰。美聯社報導，罹難印尼女登山客遺體今天下午在主火山口邊緣約50公尺處被找到。搜救隊在火山活動劇烈情況下持續行動。

路透社報導，當地救援機構負責人伊汪（IwanRamdani）表示：「我們已經確認他們（兩名新加坡人）所在位置的座標，就在火山口邊緣附近。這是透過無人機監控，並且與目擊者說法一致。」

國家災害應變總署（BNPB）發言人穆哈里（AbdulMuhari）指出，兩人看起來距離主火山口邊緣約20至30公尺。

北哈馬赫拉縣（North Halmahera）警察局長厄里希森（Erlichson Pasaribu）昨天表示，倖存者向警方表示，上述3人不幸罹難。

惡劣地形及火山持續噴發阻礙當局的行動。昨天已成功撤離17人，包括7名新加坡人和10名印尼人。

杜科諾火山是印尼最活躍火山之一。當局自從2024年12月起就將火山口週圍4公里內劃設為管制區。厄里希森昨天表示，這些登山客無視社群媒體上的呼籲以及登山步道入口處的警告標誌，仍然擅闖禁區。

印尼 火山爆發

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