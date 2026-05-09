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疫苗副作用？網傳接種BNT恐感染漢他病毒 遭路透事實查核打臉

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
根據路透的事實查核，接種輝瑞–BNT的新冠疫苗，不會引發感染漢他病毒等副作用。美聯社
根據路透的事實查核，接種輝瑞–BNT的新冠疫苗，不會引發感染漢他病毒等副作用。美聯社

網路上流傳的貼文宣稱，接種輝瑞-BNT新冠疫苗會導致漢他病毒引發的肺部感染，但根據路透的事實查核，這類肺部感染是由一些漢他病毒引發，而非輝瑞-BNT新冠疫苗所造成。

臉書上一則5月7日廣傳的貼文表示：「輝瑞新冠疫苗副作用清單包括漢他病毒肺部感染！」該貼文分享了一張截圖，內容來自輝瑞2021年向美國食品藥物管理局（FDA）提交、用以申請疫苗生物製劑許可的文件。

這種說法也在X平台上流傳，其中一則貼文暗示這款新冠疫苗含有漢他病毒。

輝瑞文件中提到漢他病毒肺部感染之處，位於一份九頁附錄的第四頁；該附錄題為「不良事件特別關注清單」。

不過，輝瑞發言人透過電子郵件表示，這並未證實疫苗會造成漢他病毒肺部感染。文件第6頁的一項免責聲明也傳達了類似意思。

該發言人說，這份附錄列出的是研究期間受試者曾經歷的任何醫療事件，不論是否與疫苗有關。

新冠疫苗 輝瑞 FDA 漢他病毒

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