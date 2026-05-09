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8名大陸人在泰國拍攝短劇 遭警方突檢被捕

中央社／ 台北9日電

8名中國人昨天在泰國清邁一處住宅內拍攝短劇時，遭泰國警察突檢逮捕，理由是未經許可在泰國工作、拍電影。這8名以遊客身分入境私拍的中國人，將被提起訴訟並面臨最高100萬泰銖的罰款。

泰國頭條新聞社報導，泰國旅遊員警8日搗毀了一個正在清邁非法拍攝中國短劇的劇組，其以當地知名旅遊景點作為取景地，並雇用泰國人在現場擔任翻譯。在行動中，警方共逮捕8名中國籍嫌疑人，後續將依法進一步提起訴訟。

報導說，旅遊員警第二分局接獲舉報稱，有一群中國人在清邁府杭東（Hang Dong）縣的一處住宅內秘密拍攝電影，遂組織調查人員前往突擊檢查。調查人員發現，該劇組由中國籍工作人員和泰國籍翻譯組成，正在進行拍攝，但該劇組無法出示合法的拍攝許可文件，也沒有政府人員到場監管。另外，這些涉案中國籍工作人員均以遊客身分入境，沒有在泰工作的相關許可證。

嫌疑人魏某說，她是該劇的製片人兼演員，正在拍攝目前非常流行的「豎屏短劇」。因為清邁是知名旅遊勝地，在中國遊客中有著極高的知名度，所以選擇在這裡進行拍攝。

調查人員當場向該劇組表示，在泰國拍攝影視劇必須遵守2008版「電影與視頻管理法」，且拍攝過程須有政府人員監管，以防內容歪曲事實或損害國家形象。同時，電影劇本或梗概（大綱）須先通過相關委員會審核才可開機，若違反規定，最高可被處以罰款100萬泰銖（合約97萬台幣）。

報導指出，目前，調查人員已將這8名中國籍嫌疑人移交至杭東警察局，並指控他們「外籍人士未經許可在泰工作」。至於未經許可拍攝電影的行為，警方將向旅遊廳電影與視頻管理委員會通報違規情況，由委員會根據相關法律進行後續處理。

泰國 清邁 中國人

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