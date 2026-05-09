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郵輪漢他病毒群聚通報增2例 離船乘客及同機女性疑染疫

中央社／ 阿姆斯特丹8日綜合外電報導
郵輪漢他病毒群聚今天再增2例疑似病例，分別為曾搭船的男性乘客以及與染疫個案短暫同機的女性。 路透社
郵輪漢他病毒群聚今天再增2例疑似病例，分別為曾搭船的男性乘客以及與染疫個案短暫同機的女性。 路透社

郵輪漢他病毒群聚今天再增2例疑似病例，分別為曾搭船的男性乘客以及與染疫個案短暫同機的女性。WHO官員重申，由於漢他病毒傳播不易，對公眾造成的風險仍相當低。

荷蘭泛海探險公司（Oceanwide Expeditions）的「洪迪亞斯號」（MV Hondius）郵輪爆發漢他病毒群聚疫情。據世界衛生組織（WHO）今天公布的最新數據，目前累計6例確診，其中3人死亡，另有2例疑似病例。

路透社報導，這次新增的2例疑似病例，分別由所在地衛生官員通報，都未包含在WHO今天公布的最新疫情統計當中。

西班牙衛生當局表示，一名住在西班牙東南部阿利坎特省（Alicante）的32歲女性，出現疑似漢他病毒感染的「輕微呼吸道症狀」，已前往醫院接受病毒檢測。

西班牙衛生國務秘書巴迪亞（Javier Padilla）告訴記者，這名女性4月25日搭機時，剛好坐在染疫荷蘭女性的後2排。這名荷蘭女性在班機起飛前，就因身體不適提前下機，日前病逝醫院。

另一名疑似病例是住在崔斯坦達庫尼亞島（Tristanda Cunha）上的英國男性，他也是洪迪亞斯號的乘客。洪迪亞斯號4月13日至15日曾停靠於此。

英國衛生安全局（Health Security Agency）並未進一步透露這名個案的狀況，但也凸顯在現代交通便利下，傳染病的傳播力早已不受地理距離限制。

崔斯坦達庫尼亞島約有200名居民，位於南非與南美洲之間，是全球最偏遠的有人居住島嶼，與最近的聖赫勒拿島（St Helena）相隔約2400公里，需搭船6天才能抵達。

在郵輪之外出現新的通報病例，令外界擔心疫情恐進一步擴大。但WHO官員仍一再重申，由於漢他病毒傳播不易，這次疫情對公眾造成的風險並不高。

疫情 WHO 漢他病毒

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