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遲到7分鐘被拒登機！女暴走推撞保安還踢垃圾桶 網友斥野蠻

香港01／ 撰文：安琪拉
女子因遲到7分鐘遭工作人員拒絕登機，當場情緒失控，對現場保安人員瘋狂推撞，在機場大肆破壞，行為極度惡劣。（網上影片截圖）
女子因遲到7分鐘遭工作人員拒絕登機，當場情緒失控，對現場保安人員瘋狂推撞，在機場大肆破壞，行為極度惡劣。（網上影片截圖）

飛機不等人，自己遲到無法乘機就打人？墨西哥城國際機場（Mexico City International Airport）日前發生女乘客鬧事事件，據美國媒體報導，1名女乘客因個人原因遲到7分鐘而無法登機，因而當場情緒失控，不僅對現場保安人員瘋狂推撞，更在櫃位踢翻圾桶，最終被勸走。

影片在網上瘋傳後引起網友熱議，不少人斥責該女子行為野蠻，更提出質疑：「警察在哪裡？」目前事件仍有待進一步調查。

遲到7分鐘遭拒想登機　機場暴走發難

據了解，事件發生於今年4月下旬，根據《紐約郵報》（New York Post）報導， 該名身穿棕色西裝外套及粉色連身裙的女子，於當日下午5時27分抵達登機口，而航班預定起飛時為間5時20分，即女子遲到了7分鐘，登機程序早已結束。但女子要求讓她登機，遭航空公司職員拒絕後，女子瞬間情緒失控。

影片顯示，女子先是在安檢處與保安人員發生激烈推撞，隨後大聲喝罵，更不顧旁人勸阻，憤而踢翻垃圾桶，行為極其粗暴。

女子行為粗暴　網友怒問：「警察在哪裡？」

影片在社交平台流傳後，引發大批網友憤怒，紛紛指責該女子的行為不當，表示「這也太荒唐了」、「要永久禁止她登機」等，更有網友對現場執法與處置提出質疑：「警察在哪裡？」認為有些規則必須遵守，航空公司員工不必忍受這一切，也不必讓自己身處險境。

航空公司暫未回應　事情有待進一步調查

墨西哥國際航空尚未對事件作出正式回應，機場當局則簡單表示，事發時已依照安全程序處理，以確保其他旅客與工作人員的安全。至於該名女子是否將面臨法律責任或相關處分，目前仍有待進一步調查。

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文章授權轉載自《香港01》

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