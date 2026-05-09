辱華、歧視…《穿著PRADA的惡魔2》掀拒看潮？網路口碑榜爭議一次看懂

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體

好萊塢經典神作續集《穿著PRADA的惡魔2》於2026年4月29日在全球陸續上映，挾帶原班人馬回歸的強大氣勢，電影一上映便在《網路溫度計DailyView》「外語片」排行榜上名列前茅，橫掃三日榜、週榜與月榜冠軍。

然而，在這亮眼票房的背後，卻蒙上了一層濃厚的陰影。透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體調查近一週（2026/4/23～2026/4/29）的熱門關鍵字，發現與該片高度關聯的詞彙竟充滿了「亞洲人、歧視、刻板印象、種族、華人」等字眼，一場關於好萊塢文化霸凌的爭議風暴正在全球社群延燒。

助理角色「Jin Chao」的兩大地雷：刻板印象與辱華諧音

引發這場滔天巨浪的是日前釋出的一段宣傳預告，影片中由26歲華裔美籍女星沈雨田（Helen J. Shen）飾演的新助理「Jin Chao」（部分中文譯為秦舟／Chin Chou），在初次面試時，連珠炮似地背誦自己的完美履歷：耶魯大學畢業、GPA3.86、合唱團首席女高音，甚至強調ACT滿分。

這種瘋狂追求高分、缺乏社交自信的「書呆子」描寫，幾乎踩中了西方對亞裔「模範少數族裔」的死板標籤。此外，在講究品味的時尚雜誌背景下，Jin Chao被刻意塑造成戴著厚重老派眼鏡、穿著土氣格子襯衫與窄裙的模樣，與身旁光鮮亮麗的角色形成強烈對比。

更令人無法接受的是角色的命名，不少網友質疑「Jin Chao」的讀音，極易讓人聯想到西方用來嘲諷華人的惡毒歧視詞彙「Ching Chong」，甚至唸起來也有中文「真醜」的諧音。目前包含香港《南華早報》、日本《產經新聞》及韓國《朝鮮日報》等國際媒體，皆報導此過時的偏見設定，要求片方給出交代，《BBC》中文也觀察香港觀眾反應。截至4月30日中午12時為止，片方及主演群仍保持噤聲，未給出任何官方說明。

網路輿論大轟炸！PRADA惡魔2引爆抵制 正反兩派觀點看這

電影上映後，各大社群平台如Threads、X、Reddit甚至YouTube留言區立刻淪為戰場，觀眾看法呈現極端的兩極化。

【憤怒抵制派】

許多亞裔網友對此感到不可置信，痛批：「都2026年了，亞裔在主流商業片還是只能當土氣書呆子，非常可悲。」更有網友點出好萊塢的雙標：「如果今天換成黑人演員，名字取名叫『Nee Ger』，信不信黑人社群直接把製作團隊衝爆？」

這股怒火也延燒至亞洲各國，韓國網友在YouTube痛罵：「為什麼總是要給東洋人戴眼鏡、穿土氣衣服？現實公司根本沒人這樣穿」、「感謝先釋出預告片，不然去電影院看真的浪費錢」；許多已看過電影的台灣網友也直言：「看完覺得歧視沒錯，名字取那種諧音不能原諒，根本是一場公關災難。」

【緩頰支持派】

另一派網友則認為大眾過度敏感，直呼「根本是一群玻璃心」。支持者指出：「Jin剛踏入時尚產業又是實習生，穿著不時尚並不奇怪吧」、「片中明明還有劉玉玲飾演的富豪成功女性，怎麼不說？」

也有外國網友在Reddit留言表示：「這根本沒什麼大不了的，享受這部精彩的電影就好。」甚至有看完正片的影迷跳出來平反：「實際看完後完全沒感覺被歧視，她戲份超多，甚至擔任了劇情轉折的關鍵，這個角色其實超酷的！」

Ching Chong是什麼？辱華詞彙由來、歷史事件全解析

許多人或許納悶，不過是個諧音，為何會讓亞裔群體如此憤怒？事實上，「Ching Chong」、「Ching Chang Chong」是一個帶有嚴重種族霸凌性質的貶義詞。它起源於19世紀美國排華時期，當時的白人移民為了嘲弄早期華人勞工無法被理解的中文發音與聲調，捏造了這個無意義的擬聲詞。這個詞彙背後，伴隨著殘酷的種族隔離與暴力迫害，常與「拉丹鳳眼（chinky eyes）」的侮辱性動作一起出現。在西方社會，其嚴重程度等同於針對非裔族群的「N-word」。

即使到了現代，這個詞彙造成的傷害依然存在。除了2011年美國大學生拍影片嘲笑亞裔、以及知名喜劇演員Uncle Roger的搭檔Evelyn Mok在瑞典街頭遭人以「Ching Chong」辱罵尾隨外；就在2025年，更有台灣遊客在紐西蘭皇后鎮知名漢堡店Fergburger用餐時，赫然發現收據被店員惡意標註「Ching Chang」的字眼。

從歐美街頭的當面辱罵，到日常消費的惡意標籤，這些層出不窮的真實案例都提醒著大眾：這個詞從來不是無傷大雅的玩笑，而是深深刻在亞裔群體骨子裡的仇恨言論。

當「黑色幽默」撞上歷史傷痕 好萊塢的多元是真是假？

回歸電影本質，《穿著PRADA的惡魔》向來以尖酸刻薄、諷刺職場生態的黑色幽默為賣點。編劇在設計Jin Chao時，初衷或許只是為了塑造一個充滿戲劇張力的菜鳥，並非蓄意攻擊，但這場風波宛如一面照妖鏡，折射出好萊塢當前最尷尬的現況。

近年來影視圈高舉「DEI（多元、平等、包容）」大旗，給予亞裔更多露臉機會，但底層意識中，部分創作者對亞裔的理解卻往往依然流於刻板印象，把諧音「Ching Chong」的名字當作人設，正凸顯了西方主流文化對亞裔歷史痛點的無知與傲慢。真正的多元包容，不該只是在劇本裡塞進亞洲面孔當作調劑，而是必須建立在對其文化脈絡的深度尊重之上。面對這場爭議，你會如何抉擇？

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2026年4月23日至2026年4月29日。



資料來源：



大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》。



研究方法：



《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『穿著PRADA的惡魔2』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。

*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

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