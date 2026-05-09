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郵輪漢他病毒群聚增至6例 美擬派專機接回美籍旅客

中央社／ 日內瓦8日綜合外電報導
發生漢他病毒疫情的洪迪亞斯號郵輪。路透
發生漢他病毒疫情的洪迪亞斯號郵輪。路透

世衛組織今天表示，「洪迪亞斯號」漢他病毒群聚累計6例確診、2例疑似病例，確診者均驗出安地斯病毒株，其中3人死亡。美國CDC也宣布，擬派醫療專機接回17名美國乘客。

荷蘭泛海探險公司（Oceanwide Expeditions）的「洪迪亞斯號」（MV Hondius）郵輪爆發漢他病毒群聚疫情，疫情發展國際高度關注。

綜合法新社與路透社報導，世界衛生組織（WHO）在聲明中指出，截至5月8日一共接獲8起通報病例，目前累計6例確診，其中3例死亡，感染的均為漢他病毒中的安地斯病毒株（Andes virus）。

世衛表示，目前4名患者分別在南非、荷蘭與瑞士住院治療；另一名送往德國的疑似病例檢驗結果為陰性。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）今天重申，正密切監測船上美籍旅客情形，預計將派出美國政府的醫療專機，將旅客接到美國內布拉斯加州奧瑪哈（Omaha）。據泛海探險公司資料，船上共有17名美國公民。

世衛表示，根據目前評估，這起事件對全球民眾風險仍低，船上乘客及船員風險則為中等，將持續監測疫情發展並更新風險評估。

疫情 WHO 荷蘭

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