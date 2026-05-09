郵輪漢他病毒群聚增至6例 美擬派專機接回美籍旅客

提到世界上最幸福的國家，很多人第一時間會想到挪威、丹麥或冰島。不過這些地方雖然風景美、福利好，生活成本卻也高得驚人。一項最新研究首度把「幸福感」與「生活負擔能力」一起比較，結果讓不少人跌破眼鏡，墨西哥竟打敗許多國家，成為第一名的宜居國度。

2026-05-08 20:01