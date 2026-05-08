郵輪爆致命漢他病毒疫情 英國新增1起相關疑似病例

荷蘭籍郵輪「洪迪亞斯號」爆發致命漢他病毒疫情，已造成3人死亡。英國政府今天表示，新增1起英國公民疑似病例，成為「洪迪亞斯號」第3個英籍旅客病例。

根據英國廣播公司（BBC）報導，這名疑似病例患者目前在偏遠的南大西洋崔斯坦達庫尼亞島（Tristanda Cunha）。「洪迪亞斯號」（MV Hondius）曾於4月中停靠該島。

另外2位英籍旅客則為漢他病毒確診病例，其中一位6日從「洪迪亞斯號」後送荷蘭治療，目前病情穩定。另一位則於上月後送南非，目前仍在加護病房。

此外，荷蘭皇家航空（KLM）一名空服員因出現疑似漢他病毒症狀，在阿姆斯特丹住院治療。世界衛生組織（WHO）今天表示，該名空服員的病毒檢測結果呈陰性。

法新社報導，這名空服員據報曾接觸一名染疫郵輪旅客，該名旅客被從荷航客機帶離，後來在南非不治身亡。

世衛發言人告訴法新社，已透過「國際衛生條例」（International Health Regulations）聯繫窗口收到通知，確認空服員檢測結果為陰性。

荷航6日表示，這名染疫旅客是「洪迪亞斯號」漢他病毒疫情首位死者的妻子。她曾於4月25日短暫登上從約翰尼斯堡飛往荷蘭的班機，但在飛機起飛前被帶離。

該名荷蘭籍女子4月26日在約翰尼斯堡的一家醫院去世，漢他病毒檢測結果呈陽性。

懸掛荷蘭國旗的「洪迪亞斯號」4月1日從阿根廷烏斯華雅（Ushuaia）原本目的地是維德角共和國（CapeVerde），不過這個西非島國拒絕讓這艘郵輪靠港。目前郵輪上已有3人死亡。這名荷蘭籍女子是3名死者之一。

荷航在聲明中指出：「基於該名旅客當時的身體狀況，機組人員決定不允許其搭機。在該旅客離開飛機後，班機隨即飛往荷蘭。」

荷航在聲明中表示，荷蘭衛生當局「謹慎起見」，正在連繫同機旅客。