全球「最幸福又住得起」國家排行出爐 第一名不是北歐讓人超意外

提到世界上最幸福的國家，很多人第一時間會想到挪威、丹麥或冰島。不過這些地方雖然風景美、福利好，生活成本卻也高得驚人。一項最新研究首度把「幸福感」與「生活負擔能力」一起比較，結果讓不少人跌破眼鏡，墨西哥竟打敗許多國家，成為第一名的宜居國度。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，國際搬家公司「第一搬家」（1st Move International）根據《世界幸福報告》分數、每月生活成本與房租進行綜合排名，分析哪些國家最適合「想過得快樂、又不想被房租壓垮」的人移居。

排名第一的墨西哥，幸福指數高達6.98分，單身人士每月基本生活費加房租平均只要1081英鎊（約新台幣4.6萬元）。更吸引人的是，墨西哥平均房價約13.4萬英鎊（約新台幣571萬元），當地的宜人氣候、豐富美食、足球文化與相對低廉的物價，都成為吸引外國人移居的重要原因。

排名第二的則是芬蘭。雖然每月生活成本較高，但芬蘭以7.74分成為全球幸福感最高國家。當地擁有完善醫療、教育制度，以及極低犯罪率，加上森林與湖泊遍布，讓許多人認為生活壓力較小。

第三名則是紐西蘭。研究提到，當地低犯罪率、友善居民與壯麗自然景觀，讓不少人嚮往。不過紐西蘭房租偏高，尤其奧克蘭等大城市拉高整體生活成本。

值得注意的是，許多大家以為會上榜的熱門移居國家，包括西班牙、法國、義大利、葡萄牙甚至杜拜，全都沒有進入前十名。完整前十名依序為：墨西哥、芬蘭、紐西蘭、瑞典、比利時、丹麥、澳洲、挪威、荷蘭與瑞士。

不過研究也提醒，真正搬到國外前，最好先長住一段時間「試水溫」，因為旅遊看到的生活，和真正每天繳房租、買菜、通勤的現實，往往完全不同。