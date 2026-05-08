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德里地鐵斥資1600億 新建7路段提升通勤便利

中央社／ 新德里8日專電

印度德里地鐵網絡將迎來大規模擴建，未來將投入4828.45億盧比（約新台幣1605億元），新建7個路段、65個新車站，總長超過97公里，讓民眾更便捷地往來首都地區及周遭郊區、發展中地區。

今日印度（India Today）報導，德里首席部長古普塔（Rekha Gupta）對外宣布這項地鐵擴建的好消息，並提到其中4個路段優先於2029年完工，另外3個路段將陸續建設。

新德里電視台（NDTV）報導，預料將優先完工的4個路段，包括西南德里連結段、德里市中心交通段、北德里延伸段、西德里連結段。

西南德里連結段採高架形式，連結那加夫格爾（Najafgarh）的丹薩巴士站（Dhansa Bus Stand）到南格洛伊（Nangloi），沿線將設9站，全長11.859公里，民眾可在丹薩巴士站轉乘現有的灰線，在南格洛伊轉乘現有的綠線。

德里市中心交通段共15.969公里，其中13.721公里為地下路段，另2.248公里為高架路段，連接尼赫魯大學（Jawaharlal Nehru University）、周邊機構及住宅區，沿途設有10站，民眾可在中央秘書處站轉乘紫、黃、桃紅3線，在莫提巴格（Moti Bagh）可轉搭粉紅線，布倫（R.K. Puram）可轉乘桃紅線，基斯杭格阿爾（Kishangarh）可轉搭金線。

北德里延伸段全線採高架形式，沿途共設8個車站，全長12.89公里，民眾可在錫拉斯普爾（Siraspur）轉乘黃線，在納雷拉的德里發展局體育園區（Narela DDA Sports Complex）轉搭紅線。

西德里連結段全長9.967公里，包括8.397公里的地下路段和1.57公里的高架路段，沿線共設6個車站，連結的地區包括薩拉斯瓦蒂花園（Saraswati Garden）、瑪雅普里工業園區第3期（Mayapuri Industrial AreaPhase III）等地，民眾可在瑪雅普里（Mayapuri）轉乘粉紅線，在巴拉姆（Palam）轉搭桃紅線。

首席部長辦公室的聲明指，古普塔已指示德里地鐵公司（Delhi Metro Rail Corporation）分別針對優先完工的4個路段與另外3段地鐵，提出詳細的專案報告給政府。

印度時報（Times of India）提到，古普塔表示，這幾段延伸的地鐵，是將幾個人口稠密的地區，與地鐵網絡做更緊密的連結，為通勤的民眾提供更快、更安全、更便利的交通服務。

古普塔提到，這波地鐵延伸的建設，是要改善民眾往來各地的「最後一哩路」，除縮短通勤時間、讓交通方式更具永續性，也將在確保德里各區均衡發展上，發揮關鍵功效。

印度 地鐵

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