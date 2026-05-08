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遭爆AI短影音打選戰「7成攻擊小泉」 高市早苗否認散布抹黑影片

中央社／ 東京8日專電
日本首相高市早苗今天在參議院全體會議上，否認其陣營在自民黨總裁選舉及眾議院大選期間，透過社群媒體大量散布攻擊其他候選人的影片。 法新社
日本首相高市早苗今天在參議院全體會議上，否認其陣營在自民黨總裁選舉及眾議院大選期間，透過社群媒體大量散布攻擊其他候選人的影片。 法新社

日本首相高市早苗今天在參議院全體會議上，否認其陣營在自民黨總裁選舉及眾議院大選期間，透過社群媒體大量散布攻擊其他候選人的影片。她表示，「完全沒有發布其他候選人負面資訊，或是製作、散布這類影片的行為。」

立憲民主黨參議員小島智子在質詢時指出，根據部分媒體報導，高市陣營涉嫌於去年自民黨總裁選舉及今年眾議院大選期間，在社群媒體大量散布誹謗其他候選人的影片。「如果屬實，不僅會使選舉正當性受到質疑，甚至可能動搖民主主義根本，是極為嚴重的問題。」

高市對此表示，「針對報導內容，已向事務所職員確認，高市事務所及高市陣營在去年自民黨總裁與今年眾院大選期間，除了透過事務所經營的官方帳號發文之外，並未使用其他帳號發布資訊，也完全沒有發布其他候選人的負面資訊，或製作、散布此類影片。」

小島智子指稱的報導是「週刊文春」4月爆料，去年自民黨總裁選舉期間，一個名為「真實的政治（true_politics.real）」的TikTok帳號，曾大量發布攻擊高市的對手小泉進次郎及林芳正的短影音，以誇張旁白與字幕嘲諷。

報導引述曾參與高市陣營網路戰宣傳的松井健。他表示，當時高市陣營透過AI大量生產短影音，並投放至TikTok、Instagram、X及YouTube等平台。他聲稱，高市團隊內部曾設定「7成攻擊小泉、1成攻擊林芳正、2成宣傳高市」的操作方針。

「週刊文春」並指出，高市最親近的公設第一秘書、高市事務所所長木下剛志曾透過通訊軟體，就影片上傳及宣傳進行聯繫。松井表示，高市陣營在選後幾乎立刻刪除所有帳號與痕跡。

此外，報導還指稱，高市陣營在今年2月眾議院大選期間，也曾鎖定在野黨「中道改革連合」多名政治人物展開負面宣傳，包括馬淵澄夫、安住淳、岡田克也及枝野幸男等人。

對於「週刊文春」的指控，高市辦公室再度回應稱，「除官方帳號外，並未使用其他帳號，也從未發布其他候選人的負面資訊或製作相關影片」，全面否認涉入網路抹黑行動。

高市早苗 社群媒體 自民黨 日本

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