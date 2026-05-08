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澳洲母女支持伊斯蘭國「囚禁女性奴隸」遭遣返 面臨數項罪名起訴

中央社／ 雪梨8日綜合外電報導
澳洲聯邦警察指控一對澳洲母女在伊斯蘭國統治期間犯下違反人道罪。墨爾本法院11日將開庭審理兩人的保釋請求。 歐新社
澳洲聯邦警察指控一對澳洲母女在伊斯蘭國統治期間犯下違反人道罪。墨爾本法院11日將開庭審理兩人的保釋請求。 歐新社

一對澳洲母女2014年前往敘利亞支持伊斯蘭國（IS），近日終於被遣返回國。澳洲警方今天表示，兩人涉嫌在敘利亞囚禁1名女性奴隸，如今在墨爾本面臨數項罪名起訴。

法新社報導，2019年伊斯蘭國領土瓦解後，現年53歲的阿瑪德（Kawsar Ahmad）和她現年31歲的女兒杰納布（Zeinab）遭到庫德族部隊拘留，兩人之後在敘利亞惡名昭彰的羅傑（Roj）難民營滯留多年。

母女倆搭乘的卡達航空（Qatar Airways）班機昨天一降落墨爾本國際機場，澳洲反恐部隊立即將她們逮捕。澳洲聯邦警察指控兩人在伊斯蘭國統治期間犯下違反人道罪。

其中阿瑪德涉嫌與他人共謀以1萬美元（約新台幣31萬元）買下1名女性奴隸，她面臨多項指控，包括奴役他人及涉入奴隸買賣；杰納布則被控在知情下讓1名女奴關在家中。

墨爾本法院11日將開庭審理兩人的保釋請求。

敘利亞 伊斯蘭國 澳洲 難民

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