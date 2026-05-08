澳洲母女支持伊斯蘭國「囚禁女性奴隸」遭遣返 面臨數項罪名起訴

一對澳洲母女2014年前往敘利亞支持伊斯蘭國（IS），近日終於被遣返回國。澳洲警方今天表示，兩人涉嫌在敘利亞囚禁1名女性奴隸，如今在墨爾本面臨數項罪名起訴。

法新社報導，2019年伊斯蘭國領土瓦解後，現年53歲的阿瑪德（Kawsar Ahmad）和她現年31歲的女兒杰納布（Zeinab）遭到庫德族部隊拘留，兩人之後在敘利亞惡名昭彰的羅傑（Roj）難民營滯留多年。

母女倆搭乘的卡達航空（Qatar Airways）班機昨天一降落墨爾本國際機場，澳洲反恐部隊立即將她們逮捕。澳洲聯邦警察指控兩人在伊斯蘭國統治期間犯下違反人道罪。

其中阿瑪德涉嫌與他人共謀以1萬美元（約新台幣31萬元）買下1名女性奴隸，她面臨多項指控，包括奴役他人及涉入奴隸買賣；杰納布則被控在知情下讓1名女奴關在家中。

墨爾本法院11日將開庭審理兩人的保釋請求。