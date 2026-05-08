日本調降COVID-19等級滿3年 去年死者逾2萬、多為8旬長者

日本調降COVID-19（2019冠狀病毒疾病）等同流感等級後在今天滿3年。這段期間，日本並未爆發大規模流行，但日本去年逾2萬人死於COVID-19，多數死者推估為80歲以上老年人。

日本2023年5月8日把COVID-19降級為等同季節性流感的「5類」傳染病，意味有關防疫措施決策將取決於個人和企業。

「朝日新聞」報導，而日本調降COVID-19為「5類」之後，就無法掌握全部的患者數量，而是由日本政府厚生勞動省（簡稱厚勞省，相當於衛服部）根據定點的醫療機構通報資訊，追蹤流行狀況。

這3年來，疫情受到的關注程度減少，但日本死於COVID-19的人數依舊不少。

根據厚勞省的人口動態統計，日本2023年約3萬8000人死於COVID-19；2024年約為3萬6000人，其中65歲以上長者占9成以上；並未見到2024年死於疫情的人數明顯下降，而且染疫而死在2023、2024年均成為日本第8大死因。

「讀賣新聞」報導，厚勞省指出，日本全國定點醫療機構通報的感染者數，在2023年8月到9月一間醫療機構每週平均出現20.49名感染者。之後，感染者數量就從這個高峰期漸漸下降。2024年8月以後，就持續處於每週平均未滿10人的水準。

根據厚勞省調查，日本2025年1月到11月死於COVID-19的人數，累計達2萬429人，跟2022年一整年的4萬7638人相比減少一半，不過依舊居高不下。2024年的數據顯示，死者之中65歲以上長者占97%，80歲以上占79%。

名古屋大學急救科講師山本尚範表示，2020年左右，患者死因主要是嚴重的肺炎與血栓等。近年來，患者在染疫之後，糖尿病惡化、心臟衰竭等病情惡化，腎臟、心臟等器官變得無法運作，因為多重器官衰竭而死的比例相當高。山本直言，「COVID-19變成宿疾惡化的誘因」。

關於COVID-19的病毒性質，目前流行的Omicron變異株跟2021年被確認的病毒株沒有太大變化。東京農工大學病毒學教授水谷哲也研判，「只要蝙蝠等野生動物之間，沒有出現新的變異株，目前的狀況就會持續下去」。