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印尼杜科諾火山噴發釀3死 火山灰高達10公里、所有登山客急撤離

中央社／ 雅加達8日綜合外電報導
印尼哈馬赫拉島（Halmahera Island）的杜科諾火山（Mount Dukono）今天突然噴發，當地警方證實3名登山客身亡。 路透社
印尼哈馬赫拉島（Halmahera Island）的杜科諾火山（Mount Dukono）今天突然噴發，當地警方證實3名登山客身亡。 路透社

印尼哈馬赫拉島（Halmahera Island）的杜科諾火山（Mount Dukono）今天突然噴發，當地警方證實3名登山客身亡，隨後表示已找到和撤離倖存的所有15名登山客，並送醫治療。

印尼火山和地質災害減災中心（Indonesian Centerfor Volcanology and Geological Hazard Mitigation）表示，位於北摩鹿加省（North Maluku）的杜科諾火山於當地時間上午7時41分噴發，向空中噴出的火山灰高達10公里。

法新社報導，北哈馬赫拉省（North Halmahera）警察局長帕薩里布（Erlichson Pasaribu）接受印尼「羅盤電視台」（Kompas TV）訪問表示：「目前確認3人身亡，包含2名外國人和1名干那低島（Ternate）居民。」

帕薩里布稍早表示，已協助7名登山客安全下山，有10人仍失聯。科學家上月觀察到火山活動增加後，當局隨後宣布該區域為禁止進入的管制區。

另據英國廣播公司（BBC）報導，BBC記者稍後聯繫到帕薩里布，他證實已找到所有倖存登山客。

帕薩里布說，所有15名登山客已從杜科諾火山撤離並送醫治療，他補充說登山隊中的2名高山協作員（porter）仍留在山上，協助當局搜尋3名死者遺體。

印尼火山和地質災害減災中心負責人沙里亞（LanaSaria）在聲明中表示，杜科諾火山仍維持第3級警戒。

帕薩里布指出，登山客無視登山口張貼的警語照常上山，「當地居民都明白風險、不會上山。許多登山者是外籍人士，他們想拍攝和創作社群媒體內容」。

印尼 火山爆發 登山

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