日本熊害再現 岩手2026年首起熊襲人致死案

日本當局最近證實岩手縣一名女性被熊攻擊致死，成為岩手縣今年首起熊襲人致死案例。日媒指出，這可能也是日本今年第一起相關案例。而日本警方還在調查其他兩起疑似案例。

日本富士新聞網（FNN）報導，岩手縣盛岡市1名55歲女性，上月20日把車停在紫波町附近的車道後就下落不明。隔天，搜索這名失蹤女性的警察被熊攻擊受傷。之後，獵友會成員隨即射殺現場周邊一隻熊，並在附近的山林尋獲女子的遺體。

司法解剖結果顯示，這具遺體就是日前失蹤的55歲女性。而且遺體出現爪痕與被咬過的痕跡，警察因此斷定這名女性被熊攻擊而死。死因為出血性休克。

而警方正在調查攻擊死者與警察是否為同一隻熊，正在執行鑑定作業。

這是岩手縣今年首起熊襲人致死的案例。

法新社報導，日本警方目前也在調查其他兩起疑似被熊攻擊致死案，事發地點分別在山形縣與岩手縣。

去年，日本曾爆發多起致命熊襲事件，共有13人死亡。

根據日本環境省統計，日本2025年度（2025年4月1日到2026年3月31日），共有216人被熊攻擊而受傷，遠高於2024年度的3人死亡、82人受傷。

不只一名科學家表示，這個危機是熊的數量快速成長，加上人口減少所致。同時，橡實去年歉收，促使熊群到其他地方覓食。

對此，日本政府緊急調派自衛隊協助捕熊與獵殺熊隻，同時也出動警力射殺熊隻。

棕熊只分布於北海道，當地熊隻在過去30年間翻倍，截至2023年數量逾1萬1500隻；日本黑熊則廣泛分布於日本大範圍地區，其中包含本州。