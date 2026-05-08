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印尼杜科諾火山突噴發 20名登山客受困待救

中央社／ 雅加達8日綜合外電報導

印尼哈馬赫拉島（Halmahera Island）的杜科諾火山（Mount Dukono）今天突然噴發，印尼當局正全力搜救20名受困登山客，其中9人為新加坡籍，其餘均為印尼籍。

綜合法新社與路透社報導，印尼火山和地質災害減災中心表示，位於印尼北摩鹿加省（North Maluku）的杜科諾火山於當地時間上午7時41分噴發，向空中噴出的火山灰高達10公里。

印尼火山和地質災害減災中心（Indonesian Centerfor Volcanology and Geological Hazard Mitigation）負責人沙里亞（Lana Saria）在聲明中表示，杜科諾火山仍維持第3級警戒。

當地救援機構負責人拉姆達尼（Iwan Ramdani）告訴路透社，他們已派出警方等數十名人員，搜尋因火山噴發而受困的20名登山客，其中9人為新加坡籍，其餘均為印尼籍。

搜救官員表示：「我方團隊正趕赴現場，目前尚未確認是否有人員受傷」

當局警告，居民嚴禁在火山口方圓4公里內從事任何活動；印尼火山和地質災害減災中心也警告，如遇降雨恐引發火山泥流。

目前尚未收到任何因火山噴發導致航班中斷的通報。

新加坡 印尼

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