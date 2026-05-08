快訊

民怨成功！LINE行事曆「藍色超連結」惱人功能可以關閉了 步驟一次看

TPBL／又有續集？高國豪才稱進入離婚協商 妻子發聲明反駁無此想法

另類搶匪？日本「山神」闖市區銀行引騷動…等3小時「拿許可證」才捕獲

聽新聞
0:00 / 0:00

沒超商卻狂吸年輕人移居！日秘境村莊靠「水力發電」重生 5房老宅月租僅6千

聯合新聞網／ 綜合報導
日本岐阜縣郡上市深山中的「石徹白地區」吸引許多都市移居者。情境示意圖，非文中村落。 示意圖／ingimage
日本岐阜縣郡上市深山中的「石徹白地區」吸引許多都市移居者。情境示意圖，非文中村落。 示意圖／ingimage

據日媒「CBC電視台」報導，位於岐阜縣郡上市深山中的「石徹白地區」，地處海拔700公尺的白山連峰山麓。這裡沒有火車與公車，甚至沒有超市或便利商店。看似是個「秘境小村」，卻以優美的自然景緻、乾淨的水源、極便宜的租金，吸引大批熱愛大自然的人士舉家移居。如今，全村約200名人口中，有高達四分之一都是外來移居者。

這個秘境村莊重生的最大關鍵，在於「水力發電」。18年前，移居當地的平野先生發起這項計畫，善用當地豐沛的水資源來發電。如今，這座由全村集資建設、居民共同營運的水力發電廠，產生的電力全數售出，每年約有2400萬日圓的營收（約台幣480萬元）。扣除維護費後的利潤，全數用於維護農地、支付公共設施電費等，成為村莊永續發展的最強後盾。

為了安頓源源不絕的新血，當地更成立公司將空屋買下翻新出租。對移居者來說，這裡的房租便宜得令人難以置信。一棟寬敞的「5房加上用餐區和廚房」的「5DK」老宅，月租金只要3萬日圓（約台幣6千元），且開放租客自由裝潢，輕鬆就能實現理想的山居生活。

隨著年輕家庭加入，擁有150年歷史的石徹白小學也重獲生機。這所小學10年前一度面臨廢校危機，當時全校僅剩4人。如今學生數已穩定回升，雖然目前全校只有16名學童，但其中有高達13人都是移居者的孩子。這個沒有超商的秘境，正靠著永續的綠能與包容的社區氛圍，寫下偏鄉重生的奇蹟。

日本 偏鄉 超商

延伸閱讀

日長野人倫悲劇…少年深夜奔警局求救 5小時後家中見母與弟妹3遺體

年賺20萬！夫禁外出工作 日主婦賣二手內衣褲補貼家用…客戶僅1人

丟垃圾車怕被當棄屍…日充氣娃娃葬儀社 莊嚴隆重為客戶舊愛送終

你喝的下午茶恐傷身！熱水沖茶包釋放百億塑膠微粒 能穿透人體細胞

相關新聞

沒超商卻狂吸年輕人移居！日秘境村莊靠「水力發電」重生 5房老宅月租僅6千

據日媒CBC電視台報導，位於岐阜縣郡上市深山中的「石徹白地區」，地處海拔700公尺的白山連峰山麓。這裡沒有火車與公車，甚至沒有超市或便利商店。看似是個「秘境小村」，卻以優美的自然景緻、乾淨的水源，極便宜的租金，吸引大批熱愛大自然的人士舉家移居。如今，全村約200名人口中，有高達四分之一都是外來移居者。

日本熊害再現 岩手2026年首起熊襲人致死案

日本當局最近證實岩手縣一名女性被熊攻擊致死，成為岩手縣今年首起熊襲人致死案例。日媒指出，這可能也是日本今年第一起相關案例...

印尼杜科諾火山突噴發 20名登山客受困待救

印尼哈馬赫拉島（Halmahera Island）的杜科諾火山（Mount Dukono）今天突然噴發，印尼當局正全力搜...

中東戰火燒到母親節！日花店引進中國產康乃馨 紫色花語太好賣

康乃馨因國際局勢波動，面臨價格飆漲的挑戰。鹿兒島市的花店業者指出，受中東情勢緊張影響，來自中東的康乃馨進口量大幅銳減，這波缺貨潮也連帶提高了日本國產康乃馨的價格。

日高中社團車禍釀1死！校方要求「便宜」 肇事司機是業務朋友的朋友

根據日媒TBS NEWS DIG報導，福島縣磐越高速公路於5月6日發生一起重大的巴士車禍，造成載有新潟縣北越高中男子軟式網球社學生1人死亡、20人受傷。隨相關調查進展，校方與代訂車輛公司之間「過度追求便宜」與「管理鬆散」的驚人內幕也隨之曝光。

漢他病毒襲郵輪 新加坡隔離兩男嚴防疫情蔓延

新加坡傳染病管理局（CDA）今天表示，兩名曾搭乘涉及漢他病毒致命疫情郵輪的居民，已被隔離並接受檢測

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。