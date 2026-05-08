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中東戰火燒到母親節！日花店引進中國產康乃馨 紫色花語太好賣

聯合新聞網／ 綜合報導
今年的康乃馨恐受中東戰火影響而漲價。 示意圖／ingimage
今年的康乃馨恐受中東戰火影響而漲價。 示意圖／ingimage

母親節即將到來，根據日媒「鹿兒島電視台」報導，作為節日主角的康乃馨因國際局勢波動，面臨價格飆漲的挑戰。鹿兒島市的花店業者指出，受中東情勢緊張影響，來自中東的康乃馨進口量大幅銳減，這波缺貨潮也連帶提高了日本國產康乃馨的價格。

以最經典的國產紅康乃馨為例，目前單支零售價已攀升至308日圓（約台幣62元），相較於以往大約200日圓（約台幣40元）的行情，漲幅相當顯著。「花咲」花店負責人倉田武人坦言，隨著進貨成本提高，店家的毛利也跟著縮水，經營面臨挑戰。

為了不讓顧客在選購多色花束時感受到沉重的物價壓力，花店也祭出相對策略。業者開始引進品質優良且價格相對親民的「中國產」康乃馨來平衡整體售價，並竭盡全力尋找高CP值的花材。此外，店家也推出多樣化的花藝盆花與組合，讓消費者能完全依照自身預算彈性選擇。

在眾多花卉中，業者特別推薦一款名為「月之塵」（Moondust）的紫色康乃馨。這款花隱含著「永遠的幸福」這樣美好的花語，只要向顧客介紹其寓意，幾乎都會深受青睞而掏錢買單。

面對一年一度的母親節，即便大環境面臨進貨成本上漲的考驗，花店業者仍絞盡腦汁發揮巧思，設法吸收部分衝擊，期盼能將民眾表達感恩心意時的經濟負擔降到最低，讓大家都能順利運用花朵向媽媽表達誠摯的感謝。

母親節 中國 日本 中東

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