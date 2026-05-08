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漢他病毒襲郵輪 新加坡隔離兩男嚴防疫情蔓延

中央社／ 新加坡7日綜合外電報導
荷蘭郵輪「洪迪烏斯號」。美聯社
荷蘭郵輪「洪迪烏斯號」。美聯社

新加坡傳染病管理局（CDA）今天表示，兩名曾搭乘涉及漢他病毒致命疫情郵輪的居民，已被隔離並接受檢測。

路透社報導，全球多國正追蹤這艘染疫郵輪上的乘客，以防漢他病毒進一步擴散。在洪迪亞斯號（MVHondius）郵輪爆發的疫情中，已有3人死亡，包括一對荷蘭夫婦及一名德國公民，另有8人疑似感染該病毒。

漢他病毒通常經由嚙齒類動物傳播，但在少數情況下也可能在人與人之間傳播。

這兩名新加坡居民分別為67歲與65歲男性，目前已在國家傳染病中心接受隔離。新加坡傳染病管理局在聲明中表示，他們在4月1日從阿根廷烏斯華雅港（Ushuaia）登上洪迪亞斯號郵輪。

新加坡傳染病管理局表示：「其中一人有流鼻水症狀，但整體狀況良好，另一人則無症狀。目前漢他病毒對新加坡大眾的風險尚低。」

若漢他病毒檢測結果為陰性，兩人將自最後接觸日起進行30天隔離。若檢測為陽性，則將持續住院接受觀察與治療。

新加坡傳染病管理局表示，兩人下船後，曾於4月25日搭乘由聖赫勒拿島（St Helena）飛往約翰尼斯堡的航班，並與一名漢他病毒確診者同機。該名確診者並未入境新加坡，但已在南非去世。

新加坡 郵輪 疫情

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