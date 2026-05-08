日高中社團車禍釀1死！校方要求「便宜」 肇事司機是業務朋友的朋友

根據日媒「TBS NEWS DIG」報導，日本福島縣磐越高速公路於5月6日發生一起重大的巴士車禍，造成載有新潟縣北越高中男子軟式網球社學生1人死亡、20人受傷。隨相關調查進展，校方與代訂車輛公司之間「過度追求便宜」與「管理鬆散」的驚人內幕也隨之曝光。

事發當時，學生們正搭乘巴士前往福島縣參加練習賽。負責安排車輛的「蒲原鐵道」公司業務窗口金子賢二指出，校方在接洽時特別提出了「希望能找便宜一點」的要求。為了因應校方壓低預算的請求，該公司並未派出正規的營業用租賃巴士，而是改由業務人員出面，向租車公司租用一般的小型巴士來載學生。

在駕駛員的安排上更顯荒唐。肇事的68歲男司機僅是該業務「朋友的朋友」。該業務先利用自己的駕照租車，並在出發當天早上直接將車鑰匙交給該名司機。客運公司社長茂野一弘在面對媒體詢問時坦承，公司在委託這名駕駛開車前，「沒有確認對方是否有相關慢性病史和肇事前科」。

這場因「便宜行事」引發的奪命車禍，讓一名17歲高三生的高中生涯畫下句點。受害者家屬發表聲明表示，至今仍無法接受失去愛子的打擊，內心深陷痛苦。北越高中校長則對此表達遺憾，並預計召開家長說明會。目前警方已對肇事駕駛申請逮捕令，並進一步釐清相關法律責任。