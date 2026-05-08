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世衛：郵輪漢他病毒病例恐再攀升 預期疫情規模有限

中央社／ 日內瓦7日綜合外電報導

世衛組織今天表示，郵輪「洪迪亞斯號」的漢他病毒群聚累計5例確診、3例疑似病例，且病例數恐再攀升，但強調只要各國落實防疫，疫情規模將相當有限。

法新社報導，荷蘭泛海探險公司（OceanwideExpeditions）的「洪迪亞斯號」（MV Hondius）郵輪爆發漢他病毒群聚，患者身上檢出可人傳人的「安地斯病毒株」（Andes strain），引發全球關注。

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（TedrosAdhanom Ghebreyesus）在日內瓦向記者表示，目前已通報5例確診及3例疑似病例，其中3人死亡，「考量安地斯病毒株潛伏期最長可達6週，未來可能出現更多病例」。

荷蘭萊登大學醫學中心（Leiden University MedicalCentre）隨後宣布，新增1名個案檢出陽性確診。

泛海探險公司指出，近日接連撤離4名患者後，目前船上人員均無症狀，洪迪亞斯號預計10日抵達西班牙田尼利夫島（Tenerife）。

據泛海探險公司說法，染疫荷蘭男性4月11日於船上病逝，他的妻子4月24日陪同遺體在聖赫勒拿島（Saint Helena）下船後，曾在出現症狀期間搭乘商業航班從聖赫勒拿島飛往南非約翰尼斯堡（Johannesburg），同日另有29名乘客離船。

譚德塞表示，WHO已通報12個國家，告知有該國公民在聖赫勒拿島下船；南非航空公司「連接航空」（Airlink）則指出，染疫荷蘭女性搭乘的班機，共搭載82名乘客及6名機組人員，相關當局正追查同班機乘客。

聖赫勒拿島政府表示，超過95%當地居民都未與郵輪乘客或船員密切接觸，也未曾登船，目前「感染風險極低」。

世衛緊急預警暨應變單位主任馬哈穆（AbdiRahman Mahamud）表示，他相信只要各國落實防疫並通力合作，「這場疫情規模將相當有限」，目前確診及疑似個案正在英國、德國、荷蘭、瑞士及南非接受治療或接受隔離。

漢他病毒以老鼠、家鼠等囓齒動物為主要宿主，人類只要接觸受感染動物的尿液、排泄物或唾液，就可能被感染，依病毒株型別不同，可能引發心肺衰竭或是出血熱，目前既無疫苗也無特效藥。

據信，一名乘客在阿根廷登船前已感染病毒，並在郵輪橫越大西洋航行期間傳染給其他人。

譚德塞 疫情 WHO

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