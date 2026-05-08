威尼斯雙年展台灣館盛大開幕 黑色幽默打造奇幻場景

各國觀眾坐在殘肢造型座椅，緊盯巨大螢幕中病態扭曲主角獨白，卻不時爆出笑聲。這個奇幻場景出現在威尼斯美術雙年展台灣館開幕，藝術家李亦凡長達60分鐘的黑色幽默影像作品，顛覆恐懼與喜劇界線，讓觀展者盛讚台灣獨特創作力。

今年是第61屆威尼斯國際美術雙年展，台灣館循例在緊鄰聖馬可廣場的「普里奇歐尼宮邸」（Palazzodelle Prigioni）展出。台灣館代表藝術家李亦凡1989年出生於台北，是歷屆最年輕參展者，他擅長以雕塑、繪畫、影像投影及科技遊戲引擎等方式創作，利用獨白方式探索人性與科技間的關係。

李亦凡此次特別為台灣館量身打造新作品「鬱卒的平面」（Screen Melancholy），走進展廳，中央可見一個超大螢幕放映影片，片中主角面頰凹陷、肌膚死白，加上會場各處散落著特製的巨大頭顱、手腳雕像，呼應 「普里奇歐尼宮邸」前身曾是監獄的歷史，營造的驚悚氛圍讓許多參觀者一進入就感到十分新奇。

不過當各國觀眾看到影片主角以英文、中文交替的獨白，敘述各種數位時代的「地獄梗」，現場又不斷爆出笑聲。例如諷刺「現代人該怎麼哭」，要配合短影音，哭泣超過3秒就沒效率，或最後發現連要流下眼淚都得靠AI後製。

李亦凡接受中央社專訪時表示，他過去通常設想的觀眾是中文背景，這次為了在威尼斯展覽，要想一些能夠引起國際觀眾共鳴的英文梗，做了不少努力。

「在尋找笑點、梗的過程，我發現這其實就是一種認同問題，因為你要懂一些同樣的東西才會笑。」李亦凡表示，他也很喜歡一種狀態，作品環節有些人笑、有些人不笑，「這樣那些不笑的人，就會有種我是不是錯過了什麼的感覺。」

本屆台灣館策展人是巴西裔、現居葡萄牙的馮賽卡（Raphael Fonseca），他接受中央社訪問表示，台灣館剛開幕就已收到許多好評，很多觀眾參觀後在社群網路分享推薦，呼籲大家一定要來看，他也很驚喜在忙碌的雙年展期間，很多觀眾進場後竟看完整段長達60分鐘的影片。

曾與眾多國際藝術家合作的馮賽卡認為，李亦凡最讓他刮目相看的一點是很擅長非線性剪輯，且作業速度非常快，一天甚至能創作30分鐘影像，「要創作如此多面向卻又具有一定連貫性的敘事，絕非易事。」

現場觀眾布雷沙內羅（Fabio Bressanello）向中央社表示，他是威尼斯當地攝影師，每屆都來看台灣館展覽，他看到群眾把今年展場擠得水洩不通，顯示今年展覽空前的成功，參觀人數破紀錄。他強調展覽畫面讓他深感衝擊震撼，會很想進一步細究敘事的脈絡。

從7日開始連續三天，台灣館也特別邀請韓國藝術家洪銀珠（Eunju Hong）表演舞蹈「當我喜極而泣時，她卻傷心欲絕」。洪銀珠在現場以爬行、與人偶扭動的各種姿態，與李亦凡作品互相呼應。

台灣館7日晚間舉行開幕記者會，文化部次長王時思、北美館館長駱麗真、駐義代表蔡允中、米蘭辦事處長林讚南等出席。

王時思致詞表示，台灣館30年來一直以藝術為媒介，不斷表達觀點，克服重重挑戰，在全球社會中傳達正面聲音。今年台灣的文化影響力不僅在威尼斯，還將在10幾個歐洲國家舉辦台灣人權影展，她配戴的胸章代表著歐洲台灣文化年，象徵台灣與歐洲之間日益緊密的聯繫，台灣盼在歐洲分享活力和故事，期待與各國建立新的友誼和深入合作。

駱麗真致詞時表示，這是台灣館第五次以單一藝術家形式參展，李亦凡的作品展現台灣創作獨特性，台灣館是一扇門，歡迎大家打開這扇門欣賞台灣當代藝術的花園，也希望大家來台灣，到北美館欣賞滿室的藝術風景。