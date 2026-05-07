快訊

交保無望！涉違反滲透法、當共諜白手套 前主播林宸佑仍遭收押禁見

9大NG行為悄悄破壞你的免疫系統 醫公開自己每天做這幾件事逆轉

三重驚傳凶殺…男持刀砍殺親哥「傷及動脈躺臥血泊」行凶後自行投案

聽新聞
0:00 / 0:00

桌上壁爐突爆炸 英國媽媽全身起火痛訴：商品應下架

聯合新聞網／ 綜合報導
哈里森使用桌上型壁爐，想不到卻因此燒傷。示意圖，非當事人。圖／ingimage
哈里森使用桌上型壁爐，想不到卻因此燒傷。示意圖，非當事人。圖／ingimage

英國一名女子在母親家中聚餐時，新買的「桌上型壁爐」竟瞬間爆炸，讓女子變成火球，全身嚴重燒傷。雖然後來好不容易撿回一命，外表卻已全都毀容，婚姻也跟著「付之一炬」。

據《太陽報》（The Sun）報導，2022年6月，當年28歲哈里森（Ollie Harrison）正忙著和丈夫、母親一起翻新後院。哈里森的母親特地從網路上買來一款桌上型酒精壁爐，準備放在花園用來招待客人。

事發當晚，一家人終於完成花園改造，決定叫中式外送慶祝。孩子們在樓上遊戲室玩耍，哈里森則坐在戶外餐桌旁，看著母親替新壁爐加入乙醇燃料並點火。沒想到下一秒，一團巨大藍色火焰突然朝她臉部炸開。

哈里森回憶，當時自己胸口、手臂與頭髮瞬間全被火吞噬，而身上的聚酯纖維外套也跟著燃燒，火勢甚至越拍越旺。「雖然我知道自己著火了，但卻嚇到完全叫不出聲。」

哈里森的丈夫立刻衝上前拼命拍打火焰，甚至將她推倒到草地翻滾滅火，不過因為身上有乙醇殘留，火焰一熄又重新燃起，哈里森當時一度以為自己死定了。

丈夫隨後用保鮮膜包住她的手臂與胸口，防止感染並減少疼痛，接著火速送醫。醫院診斷她的胸口與手臂為三度燒傷，還必須接受皮膚移植手術，從臀部與大腿取皮補到傷口。

更讓她痛苦的是，她的三個孩子都看見母親全身著火，一家人都出現創傷症候群（PTSD）症狀。哈里森甚至一度害怕開火煮飯、聞到瓦斯味就恐慌。不僅如此，她和丈夫也因為復原之路漫漫，不敵壓力而決定離婚。

幾年過去，如今哈里森已逐漸走出陰影，也開始坦然接受身上的疤痕。不過她希望能公開自己所受的痛苦，希望這類危險商品能盡快下架，也讓自己的故事提醒他人，避免步上自己的後塵。

延伸閱讀

南韓動物園狼逃跑…他一時興起AI生圖PO網 誤導警方恐判關5年

字詞順序亂排「變亂成碼你也得看懂」？ 科學揭亂序閱讀效應秘密

穿女裝錯了？他網購皮裙上傳自拍照 1理由誤踩俄國紅線遭驅逐出境

情傷太深！英國成人網紅砸百萬「嫁給自己」：不會再被背叛

相關新聞

荷航女空服員疑感染漢他病毒 正於阿姆斯特丹醫院接受治療

路透報導，荷蘭衛生部7日表示，一名荷蘭籍女子出現疑似漢他病毒感染症狀，已被送往阿姆斯特丹一家醫院治療。

桌上壁爐突爆炸 英國媽媽全身起火痛訴：商品應下架

英國一名女子在母親家中聚餐時，新買的「桌上型壁爐」竟瞬間爆炸，讓女子變成火球，全身嚴重燒傷。雖然後來好不容易撿回一命，外表卻已全都毀容，婚姻也跟著「付之一炬」。

「越想睡越睡不著？」 醫師揭反直覺助眠法超有效

現代人失眠問題越來越嚴重，據英國一項調查顯示，近半數成年人都有入睡困難，每月光是Google搜尋「如何入睡」就高達13.5萬次。許多人戒咖啡、冥想到半夜，卻還是凌晨3點盯著天花板發呆。對此，睡眠專家也

從假獎牌到假大學！法教授打造完整學術騙局 檢察官：能拍電影了

法國國民議會2016年舉辦一場星光熠熠的頒獎典禮，諾貝爾獎得主、前政府部長、國會議員，以及多名知名科學家與學者齊聚一堂，見證一名過去幾乎無人知曉的文學教授蒙塔克萊爾（Florent Montaclai

爆漢他病毒郵輪已有23人返國 西班牙乘客稱其中含台灣人

荷蘭郵輪「洪迪亞斯號」（MV Hondius）爆發罕見漢他病毒疫情，目前已有3人死亡。根據一名仍留在船上的西班牙籍乘客向西班牙媒體《國家報》（El País）透露，在船上首名死者出現10天後，共有23

從大馬到澳洲，一名羅興亞難民倖存者的生命故事

如果能和羅興亞難民面對面對話，你會想問羅興亞難民什麼問題？羅興亞女性合作網絡（Rohingya Maìyafuìnor Collaborative Network）共同創辦人努爾．阿齊扎（Noor A

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。