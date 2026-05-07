桌上壁爐突爆炸 英國媽媽全身起火痛訴：商品應下架

英國一名女子在母親家中聚餐時，新買的「桌上型壁爐」竟瞬間爆炸，讓女子變成火球，全身嚴重燒傷。雖然後來好不容易撿回一命，外表卻已全都毀容，婚姻也跟著「付之一炬」。

據《太陽報》（The Sun）報導，2022年6月，當年28歲哈里森（Ollie Harrison）正忙著和丈夫、母親一起翻新後院。哈里森的母親特地從網路上買來一款桌上型酒精壁爐，準備放在花園用來招待客人。

事發當晚，一家人終於完成花園改造，決定叫中式外送慶祝。孩子們在樓上遊戲室玩耍，哈里森則坐在戶外餐桌旁，看著母親替新壁爐加入乙醇燃料並點火。沒想到下一秒，一團巨大藍色火焰突然朝她臉部炸開。

哈里森回憶，當時自己胸口、手臂與頭髮瞬間全被火吞噬，而身上的聚酯纖維外套也跟著燃燒，火勢甚至越拍越旺。「雖然我知道自己著火了，但卻嚇到完全叫不出聲。」

哈里森的丈夫立刻衝上前拼命拍打火焰，甚至將她推倒到草地翻滾滅火，不過因為身上有乙醇殘留，火焰一熄又重新燃起，哈里森當時一度以為自己死定了。

丈夫隨後用保鮮膜包住她的手臂與胸口，防止感染並減少疼痛，接著火速送醫。醫院診斷她的胸口與手臂為三度燒傷，還必須接受皮膚移植手術，從臀部與大腿取皮補到傷口。

更讓她痛苦的是，她的三個孩子都看見母親全身著火，一家人都出現創傷症候群（PTSD）症狀。哈里森甚至一度害怕開火煮飯、聞到瓦斯味就恐慌。不僅如此，她和丈夫也因為復原之路漫漫，不敵壓力而決定離婚。

幾年過去，如今哈里森已逐漸走出陰影，也開始坦然接受身上的疤痕。不過她希望能公開自己所受的痛苦，希望這類危險商品能盡快下架，也讓自己的故事提醒他人，避免步上自己的後塵。