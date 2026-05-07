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「越想睡越睡不著？」 醫師揭反直覺助眠法超有效

聯合新聞網／ 綜合報導
醫師說有時睡不著是因「太想睡著」，反而造成焦慮。示意圖／ingimage
醫師說有時睡不著是因「太想睡著」，反而造成焦慮。示意圖／ingimage

現代人失眠問題越來越嚴重，據英國一項調查顯示，近半數成年人都有入睡困難，每月光是Google搜尋「如何入睡」就高達13.5萬次。許多人戒咖啡、冥想到半夜，卻還是凌晨3點盯著天花板發呆。對此，睡眠專家也提出一套「越反抗越有效」的奇特助眠法，重點就是告訴自己：「不要睡著。」

醫師黛博拉．李（Deborah Lee）接受《每日郵報》（Daily Mail）採訪表示，現在有不少人有失眠問題，但其實問題就出在他們「太想睡」。當大腦不斷焦慮「怎麼還睡不著」，反而會進入高度警戒狀態，形成惡性循環。她建議失眠者躺在床上時，刻意在心中反覆默念「不要睡著」，利用反向心理學降低睡眠壓力，在眼部肌肉疲勞後，反而更容易自然入睡。

這項方法其實是有科學根據的，它被稱為「矛盾意向法（Paradoxical Intention）」，早在1930年代就被應用於焦慮症治療。睡眠專家認為，它能切斷「睡眠表現焦慮」，也就是越努力想睡、腦袋越清醒的狀態。

除了心理技巧，醫師也推薦近年爆紅的「4-7-8呼吸法」。做法是舌尖頂住上排門牙後方，用鼻子吸氣4秒、憋氣7秒，再用嘴巴吐氣8秒。雖然過程可能發出奇怪聲音，但持續重複有助身體放鬆。這套方法由美國睡眠專家安德魯．威爾（Andrew Weil）推廣多年，每天只要練習兩次，效果就會越來越明顯。

除此之外，專家也證實，睡前90分鐘洗熱水澡能讓人更容易進入深層睡眠。研究指出，熱水會讓血液流向皮膚，離開浴室後核心體溫下降，大腦便會接收到「該睡了」的訊號。專家提醒，深層睡眠對大腦清除廢物極為重要，若長期睡不好，不僅容易腦霧，還可能增加失智症風險。

若是睡前腦袋總是停不下來，黛博拉．李也建議透過「倒帶回想」來幫助自己入睡。從睡前看的節目開始，一路倒著回憶道早餐吃什麼、通勤聽什麼歌，用細節占據思緒，避免焦慮入侵。

失眠 失智 焦慮

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