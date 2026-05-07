日本熊害疑再起 2名長者陳屍山區且有外傷

日本山形縣與岩手縣最近分別有民眾陳屍山區，警方今天表示，正在朝被熊攻擊致死的方向辦案。另外，山形縣一名老翁今天在山區採野菜時遇到熊襲後受傷，所幸沒有生命危險。

山形電視台（YTS）報導，山形縣今天上午發生縣內今年度首起人被熊襲擊的案例。

當地警方與朝日町公所說明，白鷹町一名7旬老翁今晨在朝日町大船木地區的山區採集山菜期間，被熊攻擊，造成他頭部與臉部受傷，他遇襲後已就醫接受治療，所幸沒有生命危險。

這名老翁當時與另一人結伴去山區採野菜，事發之後由同行的友人報警，並把他送往醫院。

山形縣也發生一件民眾疑似被熊攻擊致死的案例。

共同社報導，山形縣的酒田警察署指出，當地一名78歲老翁本月3日上午為了採集野菜前往山區。他當天下午未返家之後，就下落不明。家屬也因此報警處理。

警方等單位接著在本月5日上午在山林內發現一具遺體，而遺體頭部與手臂出現外傷。當時，有一頭熊從遺體附近的草叢現身，同行的獵友會成員就開槍射殺這頭熊。

酒田警察署今天指出，初判這具遺體可能是這名失蹤老翁，正在釐清遺體身分，以及調查熊與遺體的關聯性。

除了山形縣，岩手縣也發生類似案例。岩手縣警方表示，今天在八幡平市的山區找到一具女性遺體，而遺體臉部與頭部出現被動物抓傷的痕跡，初判可能被熊攻擊。

當地警方昨天起，開始搜索一名6旬老嫗，她日前為了採山菜而外出，但是下落不明。