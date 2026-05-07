漢他病毒郵輪將靠岸 加納利群島憂COVID-19噩夢重演

一艘爆發漢他病毒疫情的郵輪預計本週末抵達西班牙加納利群島，此消息引發當地居民恐慌，憂心COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行期間的隔離措施再度上演。

路透社報導，這艘載有150人的「洪迪亞斯號」（MV Hondius）預計9日抵達田尼利夫島（Tenerife）。儘管加納利群島（Canary Islands）自治區政府抗議，但在西班牙政府同意世界衛生組織（WHO）的接納請求後，該郵輪將獲准靠岸。

事實上，加納利群島對於防疫隔離並不陌生。2020年2月，COVID-19尚未在歐洲大規模蔓延前，田尼利夫島一家飯店因出現病例，導致700多名遊客被困在封閉的飯店內隔離14天，成為歐洲最早實施隔離的地區之一。

除了過去的心理陰影，這個高度依賴觀光業的群島，2014年也曾受伊波拉（Ebola）病毒威脅。此外，當地政府也長期抱怨在處理西非移民危機上承受了過重負擔。

62歲當地居民瑪麗亞（Margarita Maria）表示：「我們向來樂於助人且包容，但這次我覺得太過分了。民眾很害怕也很擔心，西班牙國土遼闊，有這麼多港口可以讓這艘郵輪停靠。」

儘管世衛組織強調，該病毒對大眾的風險仍低，且目前偵測到的變異株僅在長時間密切接觸下才會人傳人。但一位匿名護理師指出，當地仍瀰漫焦慮情緒，擔心醫院可能被封鎖。

這名護理師說：「這就像COVID重演…大家擔心小孩、長輩和弱勢群體。」她補充道，一旦啟動病毒隔離規定，學校和醫療中心都將受到影響。

西班牙衛生部長賈西亞（Monica Garcia）今天表示，目前郵輪上的乘客皆未出現症狀，之後將被送回各自的國家；至於郵輪上的14名西班牙籍人士，則將被送到馬德里的一家醫院進行隔離。

然而，當地旅遊業界對此感到不滿。田尼利夫島飯店協會（Ashotel）主席馬瑞查（Jorge Marichal）質疑，相較於國際上其他競爭市場，決策者似乎總是將重擔丟給加納利群島。

加納利群島自治區旅遊部長阿芳索（Lope Afonso）則批評，馬德里中央政府未能有效溝通配套措施，難以平息旅遊業的疑慮。

此外，部分居民也擔心疫情會影響教宗良十四世（Pope Leo XIV）原定6月的訪問行程。當地喜劇演員卡索拉（Omayra Cazorla）在社群媒體Instagram上調侃說道：「你能想像教宗感染漢他病毒嗎？那種頭條我們可不想看到。」