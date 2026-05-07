從假獎牌到假大學！法教授打造完整學術騙局 檢察官：能拍電影了

法國國民議會2016年舉辦一場星光熠熠的頒獎典禮，諾貝爾獎得主、前政府部長、國會議員，以及多名知名科學家與學者齊聚一堂，見證一名過去幾乎無人知曉的文學教授蒙塔克萊爾（Florent Montaclair）領取「語文學金獎」（Gold Medal of Philology）。然而，警方如今指出，這場看似光鮮耀眼的學術榮耀，其實是一場堪比電影劇本的國際騙局，甚至連獎項本身都是假的。

衛報與BBC報導，根據負責調查此事的檢察官拉盧瓦（Paul-Édouard Lallois）說法，蒙塔克萊爾的計畫始於2015年。當時貝桑松（Besançon）一家地方報紙以「本地男子入圍諾貝爾獎」為題刊出報導，稱他進入某項國際知名獎項的最後5人名單。同年12月，媒體又報導他已獲獎，隔年6月，頒獎典禮便在巴黎舉行。

該獎的主辦單位「國際語文學會」（International Society of Philology）當時宣稱，蒙塔克萊爾是首位獲得這項殊榮的法國人，但這個學會其實根本不存在。與學會有關的「語文與教育大學」（University of Philology and Education）也僅存在於網路上，地址後來被查出是一間位於美國德拉瓦州劉易斯（Lewes）的珠寶店。

這個被形容為「堪比諾貝爾獎」的獎項，其實也是蒙塔克萊爾親手打造。他花了250歐元向巴黎珠寶商訂製獎牌，再親自頒給自己。

之後，事件又升高到另一層次。蒙塔克萊爾將獎項頒給當時已接近90歲的美國知名思想家杭士基（Noam Chomsky），而杭士基本人也親自出席領獎，現場約有200人參加。學會網站甚至列出自1967年以來的歷屆得主，包括義大利作家艾可（Umberto Eco）。

直到2018年，整個騙局才開始出現裂痕。蒙塔克萊爾指定85歲的羅馬尼亞學者西米翁（Eugen Simion）獲獎後，羅馬尼亞網路媒體進一步調查發現，「語文與教育大學」以及「國際語文學會」其實都只是由法國境內架設與管理的網站，並以「欺騙羅馬尼亞學院的假諾貝爾獎」為題刊出報導。

即使真相在2019年曝光，此事在法國仍幾乎未引起注意。同樣在2018年，蒙塔克萊爾向法國高等教育部申請升等，並提交「語文與教育大學」頒發的「國家博士學位」作為佐證。儘管法國不承認這項學歷，但他之後仍獲升任副教授。

蒙塔克萊爾持續在大學任教，事件直到2025年才重新受到關注。當時他原定主持一場關於假新聞的座談，一名同事突然想起來自羅馬尼亞的傳聞。檢察官拉盧瓦接獲相關通報後，今年2月與警方持搜索票前往蒙塔克萊爾住處。

拉盧瓦回憶，警方詢問蒙塔克萊爾是否知道他們為何前來時，他立刻回答：「我猜，是因為那枚獎牌吧。」蒙塔克萊爾也坦承訂製獎牌，以及建立或經營部分網站，但否認有任何不法。

目前，蒙塔克萊爾因涉嫌偽造文書、使用偽造文件、冒名頂替與詐欺而遭調查。檢方正調查他是否利用這面假獎牌以及「博士學位」，獲得升遷與其他實際利益。

拉盧瓦表示：「這完全是一場巨大騙局，甚至可以拍成電影或影集。」他認為，蒙塔克萊爾最後甚至「連自己都相信了自己的謊言」，而整件事背後，或許只是為了獲得學術圈與同儕的認可。