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爆漢他病毒郵輪已有23人返國 西班牙乘客稱其中含台灣人

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爆漢他病毒郵輪已有23人返國 西班牙乘客稱其中含台灣人

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
荷蘭郵輪「洪迪亞斯號」6日準備離開維德角培亞港，船上載有疑似感染漢他病毒乘客。路透
荷蘭郵輪「洪迪亞斯號」6日準備離開維德角培亞港，船上載有疑似感染漢他病毒乘客。路透

荷蘭郵輪「洪迪亞斯號」（MV Hondius）爆發罕見漢他病毒疫情，目前已有3人死亡。根據一名仍留在船上的西班牙籍乘客向西班牙媒體《國家報》（El País）透露，在船上首名死者出現10天後，共有23名乘客於4月21日在聖赫勒拿島（Saint Helena）下船，隨後各自返國。根據他的說法，其中包括台灣乘客。

這名要求匿名的乘客表示：「有23人在聖赫勒拿下船，這23人就那樣散落各地，直到3天前，才終於有人聯絡他們。」

大多數乘客目前仍留在船上，接受嚴格衛生與隔離措施，但已有23人返國並恢復日常生活。這名乘客透過電話表示：「澳洲人回到澳洲，台灣人回台灣（el de Taiwán a Taiwán），美國人回到北美各地。英國人回英國，荷蘭人也回家了，其他人我不記得，但沒有西班牙人。」

根據這名乘客說法，至少已有一名離船乘客疑似感染漢他病毒（hantavirus），也就是一名當天上午在瑞士住院的男子。這名乘客表示：「他身體不舒服，去了醫院，今天早上檢測呈陽性。」

世界衛生組織（WHO）直到3天前，才開始聯絡在聖赫勒拿島下船的乘客。這名乘客表示：「我們一直和他們保持聯繫，也不斷在想，『到底什麼時候才會通知他們？』有些人甚至到昨天才接到通知。」

WHO 6日證實，「洪迪亞斯號」爆發的漢他病毒疫情由安地斯病毒（Andes virus，ANDV）引發。目前共有8起病例，其中3例已確認感染。已有3人死亡，另有1人在南非約翰尼斯堡加護病房治療，還有1人在瑞士住院。

漢他病毒屬於高度多樣化的病毒家族，目前已知至少有38種，其中24種會導致人類疾病。安地斯病毒是目前唯一已知可在人與人之間傳播的漢他病毒株。一般認為，這種病毒是透過涉及體液的長時間密切接觸傳播。

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