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法機場安檢塞爆害83人沒登機！30旅客闖停機坪「肉身擋機」仍照飛

香港01／ 撰文：賈桂琳
一架瑞安航空波音的班機，非當事航班。(路透資料照)
一架瑞安航空波音的班機，非當事航班。(路透資料照)

法國馬賽普羅旺斯機場發生多名乘客闖停機坪「肉身擋飛機」事件。事緣歐洲最大廉航之一瑞安航空（Ryanair）1架原訂由晚上10時半由馬賽飛往摩洛哥馬拉喀什（Marrakesh）的航班有83名乘客未成功登機的情況下決定準時起飛，最終有30多名乘客強闖入停機坪抗議，場面極混亂，最終擾攘數小時，在凌晨1時50分才成功起飛，該83名乘客被「遺棄」在機場。

事後所有涉事單位各執一詞，1名女乘客因打破消防警報器被拘留，瑞安拒絕賠償認為是安檢人員不足及乘客未按時趕到登機門所致，受影響的旅客已聯合起來追究。

安檢大排長龍　83名乘客未登機瑞安航空照起飛

外媒報道，涉事航班為瑞安航空編號FR2640，4月18日晚10時半由由馬賽飛摩洛哥馬拉喀什的班機。事件導火線是邊境海關檢查嚴重塞爆，航空公司決定在83名乘客未登機的情況下關閉艙門想按時起飛。

僅2人員檢查整架飛機乘客

有乘客透露，現場僅有2名海關人員負責檢查整架飛機的旅客，而且生物辨識通道未有開放，全部都要人手檢查，只有約100人通過檢查登機。當時瑞安航空的主管表示因為安檢太慢，要讓航班準時起飛，故關上登機門及停止辦理登機。

逾30乘客闖入停機坪阻起飛

由於當刻不少未能登機的乘客和已登機的親友被迫分隔，當場抗議無果後，有人打破消防警報器，利用安全門自動解鎖的空檔非法闖入停機坪限制區域，衝入停機坪，約30名乘客圍在波音737客機前方阻止起飛。事件僵持到凌晨1時50分，飛機才「遺棄」83名乘客順利起飛。

航空公司與警方各執一詞　乘客未獲安置或協助

事後各方說法大相徑庭，機場及航空公司指，當晚負擔安檢工作的是「邊境警察」（PAF），他們人手不足，瑞安拒承認有「遺棄」乘客，反指乘客們沒有按時到達登機門才會錯過航班，又指機組人員為免超時工作，且客機必須泊到摩洛哥，才決定起飛。

法媒則引述警方消息指，當晚的警力配置正常，反指瑞安為控制成本而過度壓縮查驗時間，事前也沒有和邊境警察協商，最終航空公司是單方面決定起飛。

而被遺棄在機場的乘客沒有獲得任何協助及安置，許多人凌晨自行離開機場，或臨時自掏荷包購買較貴價的航班機票。

1名女乘客被扣查　受影響人士擬集體索償

目前普羅旺斯機場正展開內部調查，但強烈譴責闖入停機坪的行為，事件中1名涉嫌觸發火警鐘的女性乘客，當場被警方扣查。航空公司目前拒絕賠償，部份受影響旅客已決定集體索償及尋求法律途徑解決。

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文章授權轉載自《香港01》

機場 停機坪 安檢 法國

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