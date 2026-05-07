威尼斯雙年展預展開幕 俄羅斯館爆激烈抗議潮

威尼斯美術雙年展6日起舉行三天預展，因疫情與俄烏戰爭停展多年的俄羅斯館重新參展引發爭議。俄羅斯館門口今天聚集多批抗議團體，包括知名俄羅斯異議女團「暴動小貓」、烏克蘭女權組織費曼等，館外大批警力駐守，氣氛劍拔弩張。

中央社記者實地前往俄羅斯館，門口人潮洶湧，遠遠就可聽到抗議聲。兩名住在波蘭的烏克蘭年輕女性藝術家札列夫斯卡（Weronika Zalewska）、羅曼基夫（Marta Romankiv）在傍晚舉起海報，用手機播放家鄉每天響起的空襲警報聲，試圖說服觀眾不要進入俄羅斯館參觀。

札列夫斯卡告訴中央社，她看著許多人若無其事走進俄羅斯館，欣賞裡面像夜店般的熱鬧音樂表演，身為藝術家她感到完全無法接受，「威尼斯雙年展這個藝術場域，不應成為粉飾太平、為種族滅絕辯護、宣稱一切合法化的空間」。

札列夫斯卡說，藝術界打著「反殖民化」口號，卻只想利用這些詞語牟利，就像威尼斯雙年展容許俄羅斯、以色列參展，這些國家發動戰爭卻未被究責，「雙年展高唱著藝術不該政治化，我們都是大家庭，還給予發動侵略的國家美好空間展示，無視我們的領土仍被占領，每天都遭到轟炸。」

俄羅斯國家館因疫情與俄烏戰爭，已暌違7年未在威尼斯雙年展開放。今年俄羅斯館在6到8日預展期間開放給媒體與藝術界人士參觀，但因應歐盟制裁，雙年展5月9日正式開幕到11月閉幕期間，俄羅斯館不得開放公眾參觀，將改以錄影方式在大螢幕播出。

威尼斯雙年展董事會主席布塔福科（PietrangeloButtafuoco）因未擋下俄羅斯參展，近日成為眾矢之的。歐盟昨天二度發信警告，威尼斯雙年展不應成為俄羅斯炫耀的櫥窗；義大利文化部長也沒有出席預展開幕式。

布塔福科今天在開幕記者會表示，「藝術和文化工作的使命是自由和大膽，我們做到了。在威尼斯我們不擁抱戰爭，我們致力於和平。」

俄羅斯異議女團「暴動小貓」（Pussy Riot）、烏克蘭女性主義運動團體費曼（Femen）今天聯手到俄羅斯館前抗議。「暴動小貓」成員頭戴紫紅頭套，手持反俄羅斯總統普丁標語，攜帶如同烏克蘭國旗的藍黃色噴霧，有些抗議人士並裸露上身。

俄羅斯駐義大使帕拉莫諾夫（Alexey Paramonov）今天到場為俄羅斯館揭幕。館內充滿歡快音樂，供應賓客香檳，地面擺放著樂器，與館外氣氛宛如平行世界。

帕拉莫諾夫今天在臉書發文批評，「歐盟對於用各種制裁來迫害俄羅斯的文化藝術，存在某種病態和非理性執著。」他表示很遺憾義大利政府與威尼斯雙年展大會都成了歐盟施壓目標，只為了設置「鐵幕」阻止任何歐盟國家與俄羅斯交流。