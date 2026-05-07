快訊

胡元輝遭羅智強「趕出」立院 文化部長李遠抗議「他還是公視董事長」

不想一輩子繳房租？他勸月薪四五萬別硬買：恐把自己買到沒退路

遭影射與柯文哲、黃國昌有不正常男女關係　林子宇痛批不入流已蒐證

聽新聞
0:00 / 0:00

威尼斯雙年展預展開幕 俄羅斯館爆激烈抗議潮

中央社／ 威尼斯6日專電

威尼斯美術雙年展6日起舉行三天預展，因疫情與俄烏戰爭停展多年的俄羅斯館重新參展引發爭議。俄羅斯館門口今天聚集多批抗議團體，包括知名俄羅斯異議女團「暴動小貓」、烏克蘭女權組織費曼等，館外大批警力駐守，氣氛劍拔弩張。

中央社記者實地前往俄羅斯館，門口人潮洶湧，遠遠就可聽到抗議聲。兩名住在波蘭的烏克蘭年輕女性藝術家札列夫斯卡（Weronika Zalewska）、羅曼基夫（Marta Romankiv）在傍晚舉起海報，用手機播放家鄉每天響起的空襲警報聲，試圖說服觀眾不要進入俄羅斯館參觀。

札列夫斯卡告訴中央社，她看著許多人若無其事走進俄羅斯館，欣賞裡面像夜店般的熱鬧音樂表演，身為藝術家她感到完全無法接受，「威尼斯雙年展這個藝術場域，不應成為粉飾太平、為種族滅絕辯護、宣稱一切合法化的空間」。

札列夫斯卡說，藝術界打著「反殖民化」口號，卻只想利用這些詞語牟利，就像威尼斯雙年展容許俄羅斯、以色列參展，這些國家發動戰爭卻未被究責，「雙年展高唱著藝術不該政治化，我們都是大家庭，還給予發動侵略的國家美好空間展示，無視我們的領土仍被占領，每天都遭到轟炸。」

俄羅斯國家館因疫情與俄烏戰爭，已暌違7年未在威尼斯雙年展開放。今年俄羅斯館在6到8日預展期間開放給媒體與藝術界人士參觀，但因應歐盟制裁，雙年展5月9日正式開幕到11月閉幕期間，俄羅斯館不得開放公眾參觀，將改以錄影方式在大螢幕播出。

威尼斯雙年展董事會主席布塔福科（PietrangeloButtafuoco）因未擋下俄羅斯參展，近日成為眾矢之的。歐盟昨天二度發信警告，威尼斯雙年展不應成為俄羅斯炫耀的櫥窗；義大利文化部長也沒有出席預展開幕式。

布塔福科今天在開幕記者會表示，「藝術和文化工作的使命是自由和大膽，我們做到了。在威尼斯我們不擁抱戰爭，我們致力於和平。」

俄羅斯異議女團「暴動小貓」（Pussy Riot）、烏克蘭女性主義運動團體費曼（Femen）今天聯手到俄羅斯館前抗議。「暴動小貓」成員頭戴紫紅頭套，手持反俄羅斯總統普丁標語，攜帶如同烏克蘭國旗的藍黃色噴霧，有些抗議人士並裸露上身。

俄羅斯駐義大使帕拉莫諾夫（Alexey Paramonov）今天到場為俄羅斯館揭幕。館內充滿歡快音樂，供應賓客香檳，地面擺放著樂器，與館外氣氛宛如平行世界。

帕拉莫諾夫今天在臉書發文批評，「歐盟對於用各種制裁來迫害俄羅斯的文化藝術，存在某種病態和非理性執著。」他表示很遺憾義大利政府與威尼斯雙年展大會都成了歐盟施壓目標，只為了設置「鐵幕」阻止任何歐盟國家與俄羅斯交流。

俄羅斯 烏克蘭 俄烏戰爭 威尼斯

延伸閱讀

俄羅斯重返參展掀波 威尼斯雙年展預展紛擾中揭幕

史博館典藏展「推力⸺巴西聖保羅雙年展的輻輳與擴散」 回望臺灣美術走向現當代之路

俄勝利日閱兵為何不敢秀肌肉？烏克蘭地下軍工反轉戰局

俄勝利日閱兵喊停火 澤倫斯基酸怕無人機在紅場上空盤旋

相關新聞

從大馬到澳洲，一名羅興亞難民倖存者的生命故事

如果能和羅興亞難民面對面對話，你會想問羅興亞難民什麼問題？羅興亞女性合作網絡（Rohingya Maìyafuìnor Collaborative Network）共同創辦人努爾．阿齊扎（Noor A

法機場安檢塞爆害83人沒登機！30旅客闖停機坪「肉身擋機」仍照飛

法國馬賽普羅旺斯機場發生多名乘客闖停機坪「肉身擋飛機」事件。事緣歐洲最大廉航之一瑞安航空（Ryanair）1架原訂由晚上10時半由馬賽飛往摩洛哥馬拉喀什（Marrakesh）的航班有83名乘客未成功登

郵輪爆致命漢他病毒 WHO：首名死者登船前已經染病

世界衛生組織（WHO）專家今天向法新社表示，「洪迪亞斯號」（MV Hondius）郵輪上首起漢他病毒病例，不可能是在航程...

韓國公廁驚現「毒廁紙」？女子私處劇痛送醫 警方竟查出偷拍案內幕

韓國公廁驚現「毒廁紙」？韓國首爾有女生在商場公廁如廁後突然身體不適兼私處劇痛被緊急送院，治療後仍有發癢等情況。警方調查後發現女子使用過的廁紙上面沾有「不明異物」，認為案件不單純，終揭發是1名20多歲男

去日本玩就愛住APA？商務旅館鼻祖以前是給香客住的

去日本旅遊像「走灶腳」的台灣人，手機裡一定有幾張東橫INN或APA的會員卡。雖然房間小到行李箱打不開，但價格實惠、品質穩定，是台人首選。不過，你知道這種「商務飯店（Business Hotel）」其實

南韓動物園狼逃跑…他一時興起AI生圖PO網 誤導警方恐判關5年

南韓一名男子因為好玩，生成了一張AI照片，並上傳到網路上。想不到這張看似無害的AI照，不只讓整座城市陷入恐慌，還動員警方調查，男子也可能因此面臨最高5年徒刑...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。