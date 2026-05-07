郵輪爆漢他病毒 英國擬包機撤離公民、返國須隔離

郵輪「洪迪亞斯號」（MV Hondius）爆發漢他病毒疫情，英國衛生安全局（UKHSA）今天表示，政府擬安排包機撤離英國籍乘客返國，前提是他們沒有症狀、抵英後須接受隔離追蹤。

按規劃，若英籍旅客在「洪迪亞斯號」停靠下一個目的地時仍未出現症狀，原則上即可循英國政府安排的管道返國。

「洪迪亞斯號」下一個停靠站是西班牙加納利群島（Canary Islands）。從「洪迪亞斯號」上一個停靠站、位於西非外海的維德角（Cape Verde）航行至加納利群島，需時約3天。「洪迪亞斯號」今天已自維德角啟程。

UKHSA表示，有2名英國籍乘客近日自行提前返國，正在居家隔離、未通報發現症狀，UKHSA持續給予建議和支援。

目前仍在郵輪上的英國籍旅客同樣未傳出發現症狀，但持續被密切追蹤。英國外交部正安排讓這些旅客返國，UKHSA將協助他們隔離並固定接受檢測和問診。

抵英後，這些旅客的隔離時間可長達6週。

儘管如此，UKHSA強調，英國大眾面臨的疫情風險依然「非常低」（very low）。

英國媒體報導，2名已自行返國的英籍旅客是在位於南大西洋非洲外海的英屬聖赫勒拿島（SaintHelena）下船，搭乘飛機經南非約翰尼斯堡（Johannesburg）返英。

「洪迪亞斯號」是在4月22至24日於聖赫勒拿島停泊。UKHSA持續調查這2名英籍旅客的接觸史，包括動用外交部、內政部和邊境部隊資源，追蹤曾與他們搭乘同一班機的各國民眾、了解是否已出現確診案例。

「洪迪亞斯號」4月爆發漢他病毒（hantavirus）疫情、5月2日通報世界衛生組織（WHO），目前有3人死亡。

郵輪上現在仍有將近150人，來自超過20個國家；其中，英國籍旅客和工作人員總計20餘人。目前未有英國籍旅客或工作人員死亡案例。

UKHSA指出，UKHSA正持續與英國外交部、衛生與社會照護部，以及WHO和其他國家與國際夥伴通力合作，為「洪迪亞斯號」英國籍旅客返英做準備，並持續追蹤任何可能曾與「洪迪亞斯號」或已確診病患接觸的人士，以免感染擴散。

根據WHO資訊，儘管已有3人死亡，目前漢他病毒確診個案僅有2名，其他則為疑似個案。

UKHSA指出，漢他病毒以老鼠等囓齒動物為宿主，多經由其糞便和尿液傳播，人類感染案例極少，僅較常見於人鼠共生環境。

此外，漢他病毒不容易「人傳人」，但在涉及特定病毒株的感染案例，已觀察到「人傳人」跡象。

漢他病毒感染症狀輕則近似流行感冒，包含發燒、肌肉痠痛、極度倦怠、腹痛、噁心嘔吐，重則導致嚴重呼吸系統疾病。

今天在維德角、荷蘭和英國政府協調下，另有3名旅客提早下船，在荷蘭接受治療，其中包含一名56歲英國籍男性。