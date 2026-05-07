波蘭森林大火蔓延300公頃 救火飛機墜毀1飛行員殉職

波蘭盧布林省5日下午發生大規模森林大火，救火行動中，一架救火飛機意外墜毀，導致一名飛行員不幸殉職。目前火災受強風影響仍未完全受控，受災面積已擴大至300公頃。波蘭內政暨行政部長已至現場坐鎮指揮，全力防止災情擴大。

這場火災於5日下午在波蘭東南部比烏戈拉伊縣（Powiat Biłgorajski）約瑟夫（Józefów）林區發生，目前受災面積已達300公頃。

根據波蘭消防總署發布的公告，由於火場地形難以進入，加上火勢呈現蔓延極快的「樹冠火」型態，火焰在樹頂間迅速竄燒，使火勢擴張。

內政暨行政部長基爾溫斯基（Marcin Kierwiński）親自坐鎮應變中心指揮。他表示，雖然部分火線已受控制，但6日上午風力增強並產生新的起火點，局勢依然嚴峻且充滿挑戰。

波蘭消防總署截至目前已動員超過100個消防分隊與300名消防隊員投入救災。

由於森林深處地形崎嶇，地面部隊難以直接抵達火源中心，目前主要使用空中救火，多架直升機和求火飛機持續進行投水作業。

5日晚間，一架「Dromader」滅火飛機在救火任務中不幸失事墜毀，機上1名飛行員當場殉職。目前檢察機關與航空事故調查委員會已介入調查確切失事經過。

波蘭主流新聞網站「Onet」報導，基爾溫斯基在最新的記者會上指出，目前火場距離最近住宅約4至5公里，尚未有下達強制疏散令的必要。

政府安全中心（Rządowe Centrum Bezpieczeństwa，RCB）已向比烏戈拉伊縣的盧科瓦（Łukowa）、約瑟夫（Józefów）及亞歷山德魯夫（Aleksandrów）等行政區發送緊急警報，要求居民關閉窗戶並減少戶外活動以避開濃煙。

當局也呼籲民眾務必預先準備好重要證件與常備藥品，保持高度警戒，以隨時因應風向變化可能帶來的撤離指令。