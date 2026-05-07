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韓國公廁驚現「毒廁紙」？女子私處劇痛送醫 警方竟查出偷拍案內幕

香港01／ 撰文：雷思麗
公廁示意圖。圖／ingimage
公廁示意圖。圖／ingimage

韓國公廁驚現「毒廁紙」？韓國首爾有女生在商場公廁如廁後突然身體不適兼私處劇痛被緊急送院，治療後仍有發癢等情況。警方調查後發現女子使用過的廁紙上面沾有「不明異物」，認為案件不單純，終揭發是1名20多歲男子想在廁所內安裝針孔攝影機偷拍，推測他固定器材時使用的強力黏合劑疑沾到廁紙上。警方正將廁紙送往化驗，並調查疑犯的犯案動機。

女生去首爾商場公廁後劇痛　送院後仍發癢

綜合《SBS NEWS》《每日新聞80》等外媒報導，4月26日晚，首爾1名女子在冠岳區新林洞某商場使用廁所後，事後身體感不適、私處劇痛，隨後被緊急送院，目前並無大礙，但身體仍有發癢等狀況。

警方接報後認為案件可疑，到案發地點採集樣本作化學分析，結果顯示女子使用的廁紙被不明異物污染，原本懷疑是一項「隨機投毒」事件。

警揭涉及偷拍　疑強力黏合劑誤沾廁紙出事

警方通過走訪追蹤及相關人士指認，鎖定1名20多歲男疑犯，發現他原來是想在該廁所安裝針孔攝影機偷拍，推測廁紙上的不明異物，其實是用來固定攝影機的強力黏合劑，在過程沾到廁紙上，又檢走用於偷拍的器材。警方檢走沾有異物的廁紙化驗，正追查疑犯作案動機。

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文章授權轉載自《香港01》

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